Sie wurden ausgiebig vom Premierenpublikum gefeiert (von links): Joanne Gläsel, Mirja Henking und Philip Leenders in einer Szene des Stücks "Zweifel". Foto: Mara Eggert

Von Heide Seele

Heidelberg. Mit diesem Stück stellt die Intendantin erneut ihr berühmtes "Händchen" unter Beweis, denn es gelingt Ute Richter mit gewohnter Perfektion, bei ihren Zuhörern einen Nerv zu treffen. Es werden Fragen berührt, auf die es keine eindeutigen Antworten geben kann, die aber nachdenkliche Menschen gerade deshalb umso intensiver beschäftigen.

Ganz vorne rangiert da der Glaube, der selten ohne "Zweifel" zu haben ist. Deshalb hat John Patrick Shanley seinem Drama auch den lapidaren Titel "Doubt" verpasst. Es spielt in einer katholischen Schule in der New Yorker Bronx anno 1964, und die vier Protagonisten sind ziemlich gefordert, denn jeder vertritt einen individuellen Standpunkt und ist somit bestrebt, diesen mit gewaltiger Überzeugungskraft zu verteidigen. Die Dialoge sind entsprechend brisant, dazu äußerst spannend, und die Zuhörer fühlen sich nicht nur hineingezogen ins Geschehen, sondern sehen sich auch aufgefordert zur eigenen Stellungnahme.

Unterschiedliche Standpunkte und Lebensweisen prallen aufeinander. Orgelspiel erklingt aus dem Off, und ein Priester tritt in Soutane auf. Die entsprechende Atmosphäre ist also hergestellt, zumal sich Zimmertheater-Chefin Ute Richter wie gewohnt für ihre Regie viel einfallen ließ. Mucksmäuschenstill und höchst gespannt verfolgten die Zuschauer denn auch die Aufführung.

Der Inhalt ist heikel, geht es doch um den Missbrauch, ein Thema, das die katholische Kirche schon häufig in die Bredouille gebracht hat. Scheinbar Betroffene werden ausgehorcht, Unangenehmes wird unter den Teppich gekehrt und dazu das nötige Vertrauen von Abhängigen aufs Spiel gesetzt. Wie zufällig kommen dann aber doch einige unschöne Machenschaften ans Licht. Auch wer wenig Mut hat, muss erkennen, dass Entscheidungen eigenständig zu treffen sind. Dies ohne Angst vor möglichen Folgen wie zum Beispiel dem Risiko enttarnt zu werden. Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist groß, und von der im Stück verpackten Aufforderung, selbstständig zu denken, fühlt sich auch der Besucher des Zimmertheaters angesprochen.

Der wie eh und je umstrittene Zölibat steht dabei sachlich-dezent fast wie eine Art basso continuo im Fokus. Das wird nicht nur an der Figur von Pater Flynn, dem Philip Leenders diskret und zurückhaltend Profil verleiht, festgemacht, sondern auch von der prächtigen Joanne Gläsel demonstriert, die als Schwester Oberin Aloisius eigenwillige Akzente setzt und dabei ihre stupende Identifikationsfähigkeit unter Beweis stellt.

Julia Sina Ibrahim als Mrs. Miller punktet mit ihrer stark erotischen Ausstrahlung, und Mirja Henking verbreitet Liebreiz als Schwester James. Der Premierenbeifall für alle Beteiligten fiel entsprechend herzlich aus, vor allem natürlich für Hausherrin und Allroundtalent Ute Richter.

Info: "Zweifel" steht vorerst bis Mitte Juni auf dem Spielplan des Zimmertheaters. Beginn: 20 Uhr (sonntags 17 Uhr), Ende ca. 22 Uhr. Kartentelefon: 06221 / 21 0 69.