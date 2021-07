Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Strenge Hygiene-Auflagen und mit dem Sonnendeck eine komplett neue Bühne: Im Gespräch mit der RNZ verrät Theaterintendant Holger Schultze, dass ihm bei den diesjährigen Schlossfestspielen aber eine ganz andere Herausforderung Sorgen bereitet hat.

Am Sonntag gehen die Schlossfestspiele zu Ende. Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die bisherigen Veranstaltungen zurück?

Es war irre. Wir hatten im Februar angefangen, Karten für die Schlossfestspiele zu verkaufen – in einer Zeit, in der die Theater geschlossen waren. Im Prinzip war das damals eine Wette gegen Corona, die wir am Ende gewonnen haben: Die Tickets sind uns aus den Händen gerissen worden. Insgesamt hatten wir 19.000 Zuschauer und eine Platzauslastung von 96 Prozent. In einem normalen Jahr wären es wahrscheinlich mehr als 35.000 Zuschauer gewesen, trotzdem finde ich diese Zahlen beachtlich. Den größten Unsicherheitsfaktor haben in diesem Jahr auch gar nicht die Corona-Auflagen dargestellt, sondern das Wetter. Einen solchen Sommer habe ich in meiner kompletten Zeit in Heidelberg bei den Schlossfestspielen noch nie erlebt.

Wie oft mussten die Zuschauer denn im Regen nach Hause geschickt werden?

Auch das ist am Ende beinahe erfreulich: Es mussten nur sieben von 131 Vorstellungen ausfallen. Ich bin bei jeder Aufführung mit der Abendspielleitung auf dem Schloss verbunden und teilweise mussten wir uns tatsächlich im Fünf-Minuten-Takt absprechen: "Es zieht sich zu", "es tröpfelt", "wenn wir jetzt abbrechen, müssen wir mindestens eine Stunde auf besseres Wetter warten" und so weiter. Besonders gefreut hat mich, dass wir mit unserer "Dracula"-Produktion durchgekommen sind. Auch wenn das Wetter zwischenzeitlich katastrophal war, sind nur wenige Zuschauer gegangen. Da merkt man, was für eine Bedeutung Kultur für die Menschen hat.

Zwischenzeitlich wurde eine Testpflicht eingeführt. Wie waren die Reaktionen?

Die neuen Verordnungen waren für die Mitarbeiter des Theaters eine dreifache Arbeitsbelastung – auch weil sich die Verordnungen regelmäßig widersprochen haben. Das hat es wahnsinnig schwer gemacht, zu reagieren. Aber auch das haben wir geschafft. Und unser Publikum hat alles toll mitgemacht. Generell fasziniert mich, mit welchem Rückhalt dieses Theater in Heidelberg Angriffe von allen Seiten überlebt und wie stark das Publikum hinter seinem Theater steht. Man muss sich das vor Augen führen: Die Abonnenten sind uns ein ganzes Jahr treu geblieben, obwohl kaum Theater stattfinden konnte. Es gab kaum Kündigungen.

Was war im Rahmen der Schlossfestspiele die größte Überraschung?

Die größte Sensation ist aus meiner Sicht das Sonnendeck. Die Idee war, ein Format zu erfinden, das wie eine Kleinkunstbühne funktioniert. Dabei sollte es anarchischer zugehen als auf dem Schlosshof. Anfangs dachten wir noch: Machen wir uns gerade selbst Konkurrenz? Als Intendant hat man da schon schlaflose Nächte. Aber es war irre, wie das Sonnendeck angenommen wurde. Heute ist mein größter Wunsch, dass wir diese Bühne fortsetzen können. Es gibt bei einigen in dieser Region ja noch die veraltete Ansicht, dass Freie Szene und Stadttheater im Gegensatz zueinanderstehen. Ich glaube, wir haben das Gegenteil bewiesen: mit Veranstaltungen wie Solo Fantastico, Lust4Live oder jetzt dem Sonnendeck. Dabei haben wir geschaut, dass die Freien Künstler genauso bezahlt werden wie die Ensemblemitglieder des Theaters. Meine Auffassung ist: Die Kunst musste ein Jahr schweigen. Jeder, der in dieser Zeit nicht in Erscheinung treten konnte, egal ob Schauspieler, Zauberer oder Maler, bedeutet einen Verlust.

Sie haben Lust4Live angesprochen. Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus der Mit-Organisation dieses Gratis-Festivals in Heidelberg mit?

Für mich ist eher spannend, was die Stadt mit der Erfahrung eines solchen Festivals macht. Schließlich haben wir gesehen, wie niederschwellig und für wie viele Generationen und Schichten Kultur möglich ist. Und das alleine mit den Auftritten lokaler Künstler, ganz ohne dass man sich große Namen einkauft. Ich denke, gerade einer internationalen Stadt wie Heidelberg würde es gut anstehen, so ein Festival weiterzuführen. Die Organisation ist aber sicher keine Theateraufgabe, weil wir damit auch überlastet wären. Für uns war vor allem interessant, festzustellen, was für ein Riesenthema die Stadtteile sind. Klar, mit einem längeren Vorlauf und mehr Werbung hätte man hier noch mehr machen können. Aber ich glaube, dass in den Stadtteilen ein großer Kulturbedarf herrscht. Umgekehrt war es auch für uns toll, mit einem Wagen durch Heidelberg zu ziehen und etwas zu erleben. Wir werden als Theater darüber nachdenken, wie wir hier noch aktiver werden können. So ein Festival öffnet ja immer Perspektiven. Und so lange diese den Künstlern zugewandt sind, und nicht in Destruktivismus ausarten, finde ich das immer sinnvoll.

Im Nachhinein wurden Stimmen laut, die sich ein jugendfreundlicheres Lust4Live gewünscht hätten – auch als eine Art Kontrastprogramm zum Neckarwiesen-Krawall.

Das Theater wird sicher nicht die Neckarwiesen-Probleme lösen. Ich glaube nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Auch Lust4Live hatte an keiner Stelle den Auftrag, die Jugendkultur der Neckarwiese zu retten, sondern den lokalen Künstlern wieder eine Stimme zu geben. Unabhängig davon ist das Theater aber bereits sehr aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben Kooperationen mit mehr als 40 Schulen und werden jedes Jahr von 60.000 Schülern besucht. Wir haben ein Junges Theater, wo wir sehr zielgruppenorientiert arbeiten. Wir machen Workshops, engagieren uns in der Schultheaterpädagogik. Und wir sind gerade dabei, zusammen mit der Studierendenvertretung der Universität und der Pädagogischen Hochschule ein Kooperationspaket zu schnüren, welches der hohen Nachfrage der Studierenden nach Theater gerecht wird. Bei einem Testlauf für eine Theaterflatrate für Studierende waren die Zahlen trotz Corona bereits überraschend hoch. Es gibt unter jungen Menschen ein großes Interesse am Theater und genauso ist es auch umgekehrt.

Wird das Thema Corona in den Inszenierungen auch inhaltlich eine Rolle spielen?

Corona hat, finde ich, alle größeren Probleme wie unter einem Brennglas gezeigt. Das Auseinanderdriften der Gesellschaft und die Gefahr der Radikalisierung sind so eklatant, dass ich die These wage: Das wird das Thema des Theaters sein. Es steht schließlich nicht weniger auf dem Spiel als unser demokratisches System. Das wird sich auch in unseren Aufführungen widerspiegeln.

Abschließend ein Ausblick: Im Herbst startet die neue Spielzeit. Auf was können sich Theatergäste einstellen?

Wir planen unter den jetzigen Corona-Bedingungen, mit circa 150 Leuten im Zuschauerraum. Dafür versuchen wir, 30 bis 40 Vorstellungen mehr zu spielen. Klar ist, das Kurzarbeitergeld ist weggefallen, es wird ein großes Minus geben. Aber wir hoffen, dass wir die Innenräume langfristig zu 50 Prozent besetzen können. Ende August haben wir mehr Klarheit und können endgültig entscheiden, vor wie vielen Leuten wir spielen.

