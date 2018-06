Von Matthias Roth

Heidelberg. Zum 7. Mal findet in diesem Jahr die Summer School zu Musik und Religion in Heidelberg statt. Die Hochschule für Kirchenmusik richtet sie in Zusammenarbeit mit dem Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität aus, und Kirchenmusikdirektor Prof. Bernd Stegmann, bis Herbst noch Rektor der Evangelischen Lehranstalt für künftige Kirchenmusiker, plante zusammen mit der Musikwissenschaftlerin Prof. Silke Leopold und zahlreichen Musikern und Theologen ein umfangreiches Programm - in diesem Jahr vielleicht das bisher voluminöseste.

Hintergrund > 4. Juli, 19 Uhr, Matthias Horn singt Schuberts "Winterreise" in der Hochschule für Kirchenmusik (HfK), Hildastraße 8 in Heidelberg. > 4. Juli, 20.30 Uhr. "Zu Tränen gerührt / bewegt sein", Vortrag von Prof. Winfried Menninghaus, HfK, Raum C. > 5. Juli, 20 Uhr. "Szenen von der Macht der Musik", Vortrag mit Filmsequenzen von Prof. Silke Leopold im Raum 16 der [+] Lesen Sie mehr > 4. Juli, 19 Uhr, Matthias Horn singt Schuberts "Winterreise" in der Hochschule für Kirchenmusik (HfK), Hildastraße 8 in Heidelberg. > 4. Juli, 20.30 Uhr. "Zu Tränen gerührt / bewegt sein", Vortrag von Prof. Winfried Menninghaus, HfK, Raum C. > 5. Juli, 20 Uhr. "Szenen von der Macht der Musik", Vortrag mit Filmsequenzen von Prof. Silke Leopold im Raum 16 der HfK. > 8. Juli, 19 Uhr, Peterskirche Heidelberg: Bachs Matthäuspassion unter der Leitung von Prof. Bernd Stegmann. > 11. Juli, 19 Uhr, Peterskirche, Konzert "With Song and Dance". Werke für Sopran und Gitarre sowie Chor von Steve Reich, Enno Poppe und Bach. Leitung: Studierende der HfK. > 12. Juli, 20 Uhr, Peterskirche. Konzert "Orgel und Tanz" mit Prof. Gerhard Luchterhandt (Orgel) und der Ballettwerkstatt Wiebke Hofmann (Tanz). > 13. Juli, ab 9.30 Uhr, in der HfK, Raum C: Vorträge von Prof. Helmut Schwier, Pfr. Prof. Martin Mautner, Prof. Gerhard Luchterhandt zum Thema "Was uns bewegt an Bachs Matthäuspassion". > 13. Juli, 20 Uhr, Peterskirche: Monteverdis "Il Combattamento di Tancredi e Clorinda" mit Sebastian Hübner, Carmen Buchert und Byungyong Yoo (Gesang), Wibke Hofmann und Paolo Amerio (Tanz) und dem Barockorchester "L’arpa festante". Info: www.hfk-heidelberg.de

"Was uns bewegt" lautet das diesjährige Motto, und dies ist in mehrfachem Sinn zu verstehen: Bewegung selbst kommt im Programm als Tanz vor, es geht aber auch um die Bewegung des Gemüts, die Musik immer wieder auslösen kann. Dabei sind fünf Konzerten wieder zahlreiche Vorträge zum Thema zur Seite gestellt. Es beginnt Prof. Winfried Menninghaus, Direktor des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt, der mit Büchern wie "Lob des Unsinns", "Ekel", "Das Versprechen der Schönheit" oder "Wozu Kunst?" von sich reden machte. Er spricht unter dem Titel "Zu Tränen gerührt / bewegt sein" über die "Anatomie des Gefühls" (Details siehe nebenstehenden Info-Kasten). Prof. Silke Leopold sprich am gleichen Ort am folgenden Abend über Musik und Film und warum uns musikalisch unterlegte Filmszenen besonders anrühren. Der 13. Juli steht ganz im Zeichen diverser Vorträge, beginnend mit verschiedenen Betrachtungen zu Bachs Matthäuspassion (ab 9.30 Uhr in der Hochschule) bis zur "Bewegung des Gemüts in der Musik (Silke Leopold um 15.30 Uhr).

Am Beginn der Konzertreihe im Rahmen der Summer School steht Schuberts "Winterreise", die bekanntlich eine äußere und innere Bewegung nachzeichnet: Matthias Horn singt den Zyklus, begleitet von Christoph Ullrich (Klavier). Bachs Matthäuspassion scheint im Sommer zwar jahreszeitlich etwas deplatziert, ist aber bei der Frage, was uns bewegt, eines der großen Werke der Musikgeschichte, das verschiedenste musikalische Beweg-Gründe bündelt: Der Badische Kammerchor, die Heidelberger Kantorei, die Singschule der Hochschule, der Mädchenchor Dilsberg und fünf namhafte Solisten stehen zusammen mit dem Barockorchester "L’arpa festante" am 8. Juli in der Peterskirche unter der Leitung von Prof. Bernd Stegmann.

Am gleichen Ort zur gleichen Zeit werden der Badische Kammerchor und Maren Schwier (Sopran) sowie Florian Wöber (Gitarre) am 11. Juli Musik von Bach bis Steve Reich hören lassen, die tänzerische Impulsen folgt. Tags darauf wird die Ballettwerkstatt Wiebke Hofmann Orgelmusik von Olivier Messiaen und Bach tatsächlich in Bewegung umsetzen. Ebenfalls in Bewegung umgesetzt wird Monteverdis berühmtes und bewegendes "Combattimento di Tancredi e Clorinda" im Abschlusskonzert am 13. Juli in der Peterskirche, wobei Wiebke Hofmann und Paolo Amerio die Tanzparts übernehmen.