In „Oxytocin Baby“ tragen die Darsteller Baby-Masken. Foto: Matthias Heschl

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Es ruckt, es zuckt, es quietscht – und nervt. Nein, das Liebes- und Kuschelhormon Oxytocin wird nicht auf natürliche Weise ausgeschüttet, wenn man – wie jetzt beim Heidelberger Stückemarkt – eine Vorstellung von Anna Neatas Geburtshilfe- und Abtreibungsstück "Oxytocin Baby" besucht. In Rieke Süßkows Uraufführungsinszenierung aus dem Schauspielhaus Wien mimt ein marionettenhaft zappelndes Oktett eine Schar puppenhafer Riesenbabys mit Glatzenmasken und rosa Babydoll-Kostümen. Dazu gesellen sich ein affektiertes Elternpaar, das reale Vorbild der Kindsmörderin Gretchen aus Goethes "Faust", der Hygiene-Pionier Ignaz Semmelweis oder eine Marilyn-Monroe-Karikatur, die am unerfüllten Kinderwunsch leidet. Darüber hinaus geistern noch zwei historisch verbürgte Wiener Engelmacherinnen als siamesische Zwillinge in Grün über die hölzerne Guckkasten-Bühne.

Mit chorischem Deklamieren und poporatorischem Trallala wird der doch recht dürftig geknüpfte Textteppich zum Themenkomplex Geburt und Abtreibung, Sehnsucht und Verzweiflung, Kindsmord und Kindsköpfigkeit 80 Minuten lang exekutiert. Am Schluss eine kuriose Utopie über die Babyfaces, die per Flixbus in irgendein Reich der Glückseligkeit entschwinden. Oje! Der Erkenntnisgewinn bleibt gering, der Spaßfaktor sinkt auf ein niedriges Level. Trotzdem applaudiert die Mehrheit des Festival-Publikums im Alten Saal des Heidelberger Theaters kräftig. Wurde der Meinungsbildungsprozess der Claqueure womöglich durch eine heimlich vor dem Vorstellungsbesuch gespritzte Dosis Oxytocin beeinflusst? Nichts Genaues weiß man nicht. Die Redaktion nimmt sachdienliche Hinweise gerne entgegen.

Angesichts der derzeit in den USA heftig geführten Debatte über eine vom Supreme Court vorbereitete Kehrtwende beim liberalen Gesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen wirkt das comichafte Allerlei dieses Gastspiels einfach nur ärgerlich. Einer Triggerwarnung wegen drastischer Szenen hätte es übrigens nicht bedurft. Welche Warnhinweise bekommen demnächst wohl die "Medea" des Euripides, Shakespeares mörderischer "Hamlet" oder das finale Gemetzel bei Etzel aus den diversen Theaterfassungen des mittelalterlichen Nibelungenlieds?