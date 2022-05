Heidelberg. (voe) Nein, der 39. Heidelberger Stückemarkt verlief nicht ganz so wie die Festivals vor der Pandemie: Nicht nur der zum zweiten Mal ins Programm genommene "Netzmarkt" mit Theaterformaten für die digitale Welt war ein Indiz dafür, sondern hier und da auch ein leer gebliebener Platz – trotz eines hochinteressanten Programms mit anspruchsvollen Lesungen, Uraufführungen und Zweitaufführungen, wobei feminine Themen und Sichtweisen dominierten.

Auch in Heidelberg zeigt sich noch so manch ein Besucher zurückhaltend. Eine bundesweit zu beobachtende Entwicklung, dem das Branchenblatt "Die deutsche Bühne" gerade das Themenheft "Wo seid ihr? – Wie die Theater um ihr Publikum kämpfen" gewidmet hat. Ungeachtet der wenigen Lücken in den Reihen war der Zuspruch beim gestern Abend zu Ende gegangenen Festival trotzdem erfreulich. 7650 Besucher wurden gezählt: "Wir sind begeistert, dass wir nach den letzten zwei Jahren wieder so viele Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen durften", sagte Heidelbergs Intendant Holger Schultze. "Wir freuen uns schon auf das 40. Jubiläum des Stückemarkts im kommenden Jahr, auf die Schlossfestspiele im Sommer und auf das neue Festival für Gegenwartsdramatik ,Remmidemmi’ im Oktober." Wie immer, so stand auch diesmal die Preisverleihung als letzter Programmpunkt auf dem Veranstaltungskalender. Hier die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger.

> Autorenpreis: Die mit 10.000 Euro höchstdotierte Auszeichnung des Festivals erhielt Ivana Sokola für ihr Stück "Pirsch" zum Thema sexueller Missbrauch und Rache. Das Preisgeld stellt die Lautenschläger-Stiftung zur Verfügung.

> Internationaler Autorenpreis: Der mit 5000 Euro dotierte Preis für Wettbewerbsteilnehmer aus dem diesjährigen Gastland Spanien wurde vom Land Baden-Württemberg gestiftet und geht an María Velasco für ihr Stück "Ich will die Menschen ausroden von der Erde" über eine entwurzelte, aber kämpferische Frau.

> Nachspielpreis: Der Preis für eine Zweitinszenierung geht an "Ode" von Thomas Melle aus dem Schauspiel Köln. Verbunden ist der Preis mit einer Gastspieleinladung zu den Autor:innentheatertagen des Deutschen Theater Berlin.

> Publikumspreis und SWR-Hörspielpreis: Die Besucher der Wettbewerbslesungen votierten für Leo Meiers Stück "zwei herren von real madrid". Er erhält 2500 Euro, die vom Freundeskreis des Heidelberger Theaters zur Verfügung gestellt werden. Außerdem kann er sich über den SWR-Hörspielpreis freuen. Sein Gewinnerstück wird von SWR2 als Hörspiel produziert, die Ursendung findet im Rahmen des 40. Stückemarkts im kommenden Jahr statt. Das Preisgeld dafür beträgt 5000 Euro.

> Jugendstückepreis: Gemeinsam mit einer Expertenschar von theaterinteressierten Jugendlichen vergibt die Jury den mit 6000 Euro dotierten Jugendstückepreis an das Schauspiel Hannover für "Vater unser" nach dem Roman von Angela Lehner. Gestiftet wurde die Auszeichnung von dem Unternehmerehepaar Bettina Schies und Klaus Korte. Die Produktion wird zudem bei den Mülheimer Theatertagen 2023 gezeigt.