Von Franz Schneider

Heidelberg. Einzigartige Vielfalt wäre Kennzeichen kanadischer Literatur. Jedenfalls wurden, da Kanada zum Gastland der Buchmesse avancierte, ungefähr 400 Titel neu übersetzt, davon in etwa ein Viertel aus der französischsprachigen Region Quebec. Von den acht nach Frankfurt eingeladenen Autorinnen und Autoren, schaffte es immerhin Catherine Mavrikakis nach Heidelberg in die Stadtbücherei, merci beaucoup. Anlass war die Französische Woche, es moderierte und las Sonja Finck zusammen mit Kollegin Anabelle Assaf. Sonja Finck gilt als eine der profiliertesten Übersetzerinnen aus dem Französischen, besonders von Annie Ernaux, aber eben auch für französische Literatur aus Kanada.

Drei Werke aus drei Generationen, Catherine Mavrikakis gehört der mittleren an. Zwar geboren in Chicago, ihr Vater Grieche, ihre Mutter Französin, lehrt sie aber heute an der Universität von Montreal. "Le ciel de Bay City", erschienen 2008 und jetzt auch auf Deutsch zugänglich, ist die Geschichte eines Mädchens aus einer Vorstadt voller Blechhäuser, eine blass lilafarbene Tristesse, vom Lastwagen heruntergestellt, damit sie einmal in Flammen aufgeht, samt der Familie darin, alles aufgelöst in Rauch. Und zwar genau in der Nacht 4. auf den 5. Juli 1979, wie Catherin Mavrikakis nicht ohne Sarkasmus verriet, aber ihr Buch habe nur geringe autobiografische Anteile.

Das gemeinsam von Sonja Finck und Anabelle Assaf übersetzte Werk "Bonheur d’occassion" der 1983 verstorbenen Gabrielle Roy gilt als eines der wichtigsten der franko-kanadischen Literatur überhaupt. Erzählt wird darin die Geschichte eines Mädchens aus Montreal zu Zeiten des Zweiten. Ein bisweilen auch sehr schonungsloses Meisterwerk, das Jahrzehnte der Übersetzung ins Deutsche harrte.

Sehr viel schneller gelang dies Naomi Fontaine, Jahrgang 1987, die lange in Paris lebte, dann zurückkehrte an die Nordküste des St. Lorenzstroms. Als Mitglied der Bevölkerungsgruppe der Innu ist sie eine der wenigen indigenen Autorinnen, die auf Französisch schreiben. Ihr soeben auf Deutsch erschienenes Buch, im Original "Manikanetish", handelt von einer jungen Lehrerin, die zurück in ihre Innu-Gemeinschaft kehrt, um dort an einer sehr maroden Schule zu unterrichten. Gerade dafür, bekannte Übersetzerin Sonja Finck, war es schwierig, ein Deutsch zu finden, dass frei von einem postkolonialen Sprachgebrauch sei. Eine Herausforderung, der es weiterhin sich zu stellen gilt, würde doch die Anzahl der indigenen Buchveröffentlichungen geradezu explodieren.

Info: Catherine Mavrikakis: "Der Himmel über Bay City". Übersetzt v. Patricia Klobusiczky u. Sonja Finck. Secession Verlag, Berlin 2021, 24 Euro. – Gabrielle Roy: "Gebrauchtes Glück". Übersetzt v. Sonja Finck u. Anabelle Assaf. Aufbau Verlag, Berlin 2021, 24 Euro. – Naomi Fontaine: "Die kleine Schule der großen Hoffnung". Übersetzt v. Sonja Finck. C. Bertelsmann Verlag, München 2021, 16 Euro.