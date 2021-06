Unten die Champagnerkisten, oben der Himmel überm Heiligenberg: Jonah Moritz Quast als Dorante und Anna Sonnenschein als Silvia in Lilli-Hannah Hoepners Schlossfestspiele-Inszenierung der Marivaux-Komödie „Das Spiel von Liebe und Zufall“. Hinter der Mauer Henner John in der stummen Rolle des Pfarrers. Foto: Susanne Reichardt

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Plopp – und noch ein Püllchen, eins nach dem anderen. Kistenweise steht das edle Gesöff bei Marivaux’ "Spiel von Liebe und Zufall" auf dem Bühnenrund des Dicken Turms. Bei Zickenalarm können die Champagner-Flaschen effektvoll zerdeppert werden, und wenn’s bei Annäherungsversuchen prickelnder wird, verleiht der Stoff natürlich auch jene Flügel, mit denen sich normalerweise Amor in die Lüfte schwingt.

Luftig und leicht geht’s in der Tat zu bei der Eröffnung der Heidelberger Schlossfestspiele, für die sich die gewitzt und talentiert arbeitende Regisseurin Lilli-Hannah Hoepner just diese 1730 uraufgeführte Komödie ausgesucht hat. Sie ist das erfolgreichste Stück des überaus produktiven Franzosen. Bei ihm darf man sich laben am zuckersüßen Rokoko-Kitsch, dem das Team des Heidelberger Theaters originellen Kostüm-Prunk (von Veronika Bleffert) und heutigen Wortwitz hinzufügt. "Seh’ ich nicht Bombe aus?", fragt etwa die fesch gekleidete Silvia – und das ganze Publikum stimmt ihr kopfnickend zu.

Bei dem heiteren Stückchen handelt es sich um eine Versuchsanordnung mit vierfachem Identitätswechsel zum Zweck der doppelten Eheschließung. Das Upperclass-Girl Silvia verwandelt sich in ihr scharfkralliges Kammerkätzchen Lisette, während der herbeigereiste, ihr aber noch unbekannte Galan Dorante die Klamotten mit seinem Diener tauscht. Die Beteiligten ahnen den Betrug der jeweils anderen nicht. Nur Silvias Vater Organ, ihr Bruder Mario und das Publikum auf den coronabedingt nur spärlich besetzten Reihen sind als schadenfrohe Mitwisser von Anfang an im Bilde.

Die Absicht hinter dem Rollentausch ist klar, Schiller brachte sie später in seinem "Lied von der Glocke" auf die Formel "Drum prüfe, wer sich ewig bindet". Der Abend schnurrt nur so dahin, sämtliche Strudel geistigen Tiefgangs werden galant umschifft, und am Ende findet jedes Töpfchen das standesgemäße Deckelchen, wobei allen bewusst wird, dass es auch einen großen Reiz haben kann, die Klassenschranken frivol zu überschreiten. So viel Gesellschaftskritik darf schon sein. Auch bei Marivaux.

Dank der Ensembleleistung vergehen die drolligen 90 Minuten wie im Nu, wobei zu konstatieren ist, dass die beiden Girls immer eine Spur gewitzter agieren als die beiden begehrlichen Burschen. Pluspunkte also für Anna Sonnenschein als adlige Silvia und Katharina Wittenbrink als Kammerzofe Lisette. Der Dichter und die Dramaturgie haben ihnen beiden mehr Pointenpfeffer aufs Komödienmenü gestreut als den beiden Kerlen Dorante und Arlequin. Aber trotzdem: Auch Jonah Moritz Quast als Bräutigam in spe und Daniel Friedel als dessen Diener erweisen sich in ihren spielerischen Qualitäten als absolut sommertheatertauglich.

Hans Fleischmann und Lukas Mundas verleihen Silvias Vater und deren Bruder ebenfalls ein klares Profil, wenn sie mit Tricks und Sticheleien das arrangierte Verwirrspiel noch zusätzlich auf die Spitze treiben.

Als tollste Nummer der Inszenierung empfindet das Premierenpublikum den so komischen wie virtuosen Balz-Tanz von Katharina Wittenbrink und Daniel Friedel. Dafür gibt’s zu Recht kräftigen Szenenapplaus. War’s das? Beileibe noch nicht. Denn für viel Pfiff sorgen auch die Kompositionen und Songs der Bühnenmusikerin Charlotte Brandi, deren stilistische Bandbreite vom Kaffeehaus-Blues bis zum peppigen Schlager reicht. Bei ihrem finalen Song "Es liegt was in der Luft, schau mir in die Augen – Baby" ist man ob dessen Ohrwurmqualität fast geneigt einzustimmen, wäre da nicht die hohe Hürde des Soprans der Interpretin.

Beifall für alle – auch dafür, dass die Kulturdürre der Corona-Monate endlich zu Ende ist. Plopp – auch darauf einen Champagner.