Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Den eigenen Standpunkt ausloten und Stellung zu beziehen – darum geht es auf der bewegenden Biennale für aktuelle Fotografie mit dem Titel "From Where I stand". Die Biennale findet zum dritten Mal an sechs Ausstellungsorten in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen statt und bringt die Städte miteinander in Dialog. 40 internationale Künstler und Fotografen beschäftigen sich mit dem aus den Fugen geratenen Gleichgewicht von Mensch, Natur und Technik.

Der Heidelberger Kunstverein präsentiert in diesem Rahmen die Schau "Changing Ecosystems", die sechs rechercheintensive Projekte auf der ganzen Welt zeigt. Die Dokumentarfotografie mit erweiterten Mitteln fesselt unsere Aufmerksamkeit durch die Brisanz der Themen.

"Politische Ausstellungen sind wichtig", sagte die Kuratorin der Biennale Iris Sikking im Gespräch mit der RNZ. Es gebe immer verschiedene Perspektiven auf ein Kunstwerk – die des Besuchers, des Kurators, des Künstlers. Selbst Zugang zu bekommen und sich zu öffnen, nicht als "Wir", sondern als "Ich" zu denken und dann eventuell ins Handeln zu kommen, sei entscheidend.

Zum Beispiel die Stadt Kodaikanal, Südindien: Hier erzählt der Künstler Rohit Saha die erschreckende Geschichte einer Quecksilberverseuchung, die durch ein deutsches Unternehmen entstand, das Thermometer herstellte und jahrelang Abfälle unsachgemäß in die Gewässer und Böden entsorgte. Die Fotografien zeigen die dunkle Seite des "Verseuchten Wunderlandes", wie es der Künstler nennt. Das Land, die Obstbäume, die Waldlichtungen, die Menschen – Legenden in Form von kleinen Kopien erklären unter den Bildern das unsichtbare Grauen. Die Nahrungsmittel sind verseucht, es gibt viele Tote und Kranke und oft keine Entschädigung oder wenigstens eine angemessene medizinische Versorgung. Rohit hat seine Dokumentation auch als Reiseführer zusammengestellt.

Zum Beispiel das Great Rift Valley in Kenia: Hierhin verschlug es die Künstlerin Eline Benjaminsen, als sie nachprüfen wollte, ob für sie ein Baum gepflanzt worden war. Dies war das Angebot einer Fluggesellschaft, um ihren Kohlenstoff-Fußabdruck auszugleichen. Wie sie in ihrem bis heute fortlaufenden Projekt herausfand, wurde der Baum in einem Gebiet gepflanzt, das ursprünglich der indigenen Sengwer-Gemeinschaft gehörte. Diese und andere Aufforstungen der Regierung verdrängten die ursprünglichen Landbesitzer, denen der Zugang inzwischen sogar verboten ist. In ihren Arbeiten dokumentiert Benjaminsen einzelne Bäume dieser Region mittels der Fotogrammetrie, um die CO2-Menge abzuschätzen, die ein Baum bindet.

Dass die Natur auch nach Katastrophen ihre Kraft zurückgewinnen kann, zeigt die Landschaft rund um das japanische Fukushima. Das Künstlerduo Robert Knoth und Antoinette de Jong reiste zu unterschiedlichen Jahreszeiten in die 2011 durch den Nuklearunfall verseuchte Gegend. Inzwischen kehren Pflanzen und Tiere zurück. In ihren Werken setzen sie das besondere Verhältnis der Japaner zur Natur in Szene, etwa die Idee von 72 "Mikro"-Jahreszeiten.

Alexandra Baumgartner dagegen beobachtet die Natur in ihrem eigenen Garten, beschäftigt sich mit Züchtungen und mit dem Widerstand gegen Saatgutmonopole. Dem Baustoff Zement ist die Arbeit von Maria Sturm gewidmet. Der als unkompliziert geltende Baustoff ist das einzige Material, aus dem Hochhäuser gebaut werden können. In der Herstellung ist er jedoch sehr CO2-intensiv. Maria Sturm dokumentiert in ihren Digitaldrucken auch ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Material.

In seiner eloquenten Begrüßungsrede freute sich der neue Direktor des Heidelberger Kunstvereins, Søren Grammel, über die spannende Schau.

Info: "From Where I stand: Changing Ecosystems" im Heidelberger Kunstverein, Hauptstr. 97, bis 22. Mai. Di. bis So. 11-18 Uhr, Do. 11-20 Uhr. Katalog: 16 Euro. www.biennalefotografie.de