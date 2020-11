Von Milan Chlumsky

Heidelberg. "Wo war meine Schwester an ihrem letzten Tag? Warum war Papas Handy zerstört, obwohl es sich im Rucksack befand? Warum hat meine Schwester gemeint, dass K. bei uns ins Haus geht, wenn wir nicht da sind? Warum wurde in beiden Fällen kein Todeszeitpunkt bestimmt? Warum ist seine Akte heute unvollständig? Warum hatte meine Schwester Blut in der Nase, das nicht herausgeflossen ist? Muss ich Angst haben?"

So befragt die jüngere Schwester die tote 17-Jährige, die offensichtlich – wie auch ihre andere drei Schwestern – missbraucht wurde, wobei der neue Familienvater mit höchster Wahrscheinlichkeit einem Pornographiering angehörte, während der eigene Vater offensichtlich von jemandem aus diesem Kreisen umgebracht wurde. Nach und nach stößt die Autorin auf viele Ungereimtheiten, vor allem dann, als sie die polizeilichen Akten ließt und sie in dem Zusammenhang mit den offensichtlichen Unwillen der Untersuchungsorgane bringt.

Das gilt sowohl für den Tag, als die Polizei wegen des Verschwindens ihrer 17-jährigen Schwester mit dem Hubschrauber ihr Handy neben einem Sendemast unweit des Familiendomizils identifizierte und trotzdem die weitere Suche aufgab - obwohl draußen Frost von -15° C herrschte. Später wird es heißen, sie wäre in Suizidabsicht in einen Abgrund gestürzt. Ihr Handy blieb unbeschädigt, alle Daten waren gelöscht.

Ähnlichen Selbstmord soll auch der Vater neun Jahre zuvor begangen haben – nur, dass alle seine Kleider sorgfältig auf Bäumen aufgehängt waren. Suizide sollen es also gewesen sein, was allem Anschein nach nicht stimmt.

Die 1994 geborene Fotografin Vivian Rutsch machte sich auf die lange Suche nach der Wahrheit in der Familie, die, so scheint es, nach dem Tod des Vaters 2009, aus der Kinderpornographie im großen Stil ihre Einkünfte bezog. Denn als der Vater starb, war Vivian Rutsch gerade 15 Jahre alt, und als sich ihre Schwester angeblich umgebrachte, war sie 24.

Sie suchte die Orte auf, wo das Leben ihres Vaters und ihrer Schwester abrupt endete, verglich die offiziellen polizeilichen Angaben mit den angeblichen Umständen des Todes, begab sich auch in die Vergangenheit – anhand der Fotografien ihrer Schwester und der bruchstückhaften Erinnerungen, deren Sinn sie damals oft nicht verstand: "Einige Monate vor dem Tod meiner Schwester hatte unsere knapp vierjährige Halbschwester das erste Mal von seltsamen Dingen erzählt, die ihr Vater (Vivians Stiefvater) mit ihr anstellte. Ihre Aussage in der Videovernehmung wurde von der Staatsanwaltschaft als unzureichend eingestuft." Vivian Rutsch sah sich in ihren Vermutungen bestätigt. Als sie dann noch ein Jahr später auf die Tagebücher ihrer Schwester stieß, wurde klar, dass diese schon mit 13 sexuell missbraucht wurde und dass bei ihr ein Transgenderprozess einsetzte.

In dieser Zeit begann Vivian, das Leben ihrer Schwester fotografisch zu dokumentieren, wozu die schöne 14-Jährige mit ihrem natürlichen Ausdruck prädestiniert schien. Das Tagebuch offenbarte auch, dass der damalige Freund ihrer Mutter sie ebenfalls missbrauchte.

Die fast sorglos anmutenden Fotografien der Schwester kontrastieren mit der nackten Banalität jenes Sendemastes, wo die Schwester ermordet wurde, möglicherweise in dem Augenblick, als der Mörder das Knattern des sich nähernden Polizeihubschraubers hörte. Ähnlich scheint es sich mit dem angeblichen Suizid des Vaters abgespielt zu haben.

In beiden Fällen scheinen die Ungereimtheiten eklatant, die Obduktionsbefunde unvollkommen und teilweise unverständlich, die Schlussfolgerungen der Staatsanwaltschaft zumindest dubios. Und was mehr ist – der mögliche Mörder läuft frei herum.

Das aufrüttelnde Buch ist neben den Fotos auch von Zeichnungen und kurzen Texten begleitet – auch von jenen der kleinen Halbschwester, die belegen, wie schwer jedes der Familienmitglieder psychisch betroffen war.

Gern hätte man gewusst, ob dieser fotografische Seelenschrei auch zu ihrer Befreiung beigetragen hat, was die Worte offensichtlich nicht könnten.

Vivian Rutsch: "Worte waren mal meine Sprache, ich war mal mein Zuhause. Der Boden fühlte sich gut an. Ich fühlte mich sicher, der Himmel war eine warme Decke... Mein Herz ist aus Glas, kleine Teile schweben, wie Staub in Licht. Das ist das Leben, oder? ... Ich will deinen Namen unendlich laut schreien und dich neben mich zurückholen, doch das ist verboten. Leider."

Info: Vivian Rutsch, Still here, Fotografien und Texte, Kehrer Verlag Heidelberg 2020, 240 Seiten, 35 Euro. 155 Farb- und s/w-Abbildungen.