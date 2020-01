Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die Bühne dieses musikalischen Dramas bildet die Natur und besitzt die Anmutung eines Schäferidylls. Dessen helle, luftige Farbigkeit changiert zwischen Ocker, Blau und Grün. Unter dem klaren Licht der Sommersonne schlängelt sich sanft ein Flüsslein durch die Dünenlandschaft, während abseits eine kleine Schafherde grast. Der pastorale Topos, der diesen zentralen Schauplatz charakterisiert, dient dem Auftritt eines jungen Mädchens, das sich aus dem Hintergrund in einer langen Einstellung auf den Zuschauer zubewegt.

Es ist Jeannette (Lise Leplat Prudhomme), die Titelheldin aus Bruno Dumonts Filmmusical "Jeannette – Die Kindheit der Jeanne d’Arc", die im Jahre 1425 etwa 12 Jahre alt ist. In Versen des französischen Schriftstellers und Dramatikers Charles Péguy hält das ernste Mädchen Zwiesprache mit sich und Gott.

Dem "endlosen Krieg" zwischen Frankreich und England, der "die Hölle auf Erden" bedeutet, gilt Jeannettes Klage, in die sich Glaubenszweifel mischen. "Warum lässt Gott diese Leiden zu?", fragt das erkennbar eigensinnige Mädchen, das sich in seinen inbrünstigen Gebeten nach dem "Himmelreich im Erdenreich" sehnt. Dabei geht ihre Rede immer wieder über in Gesang, der vom hämmernden Speed Metal des Musikers Gautier Serre alias Igorr angetrieben und nicht selten von Tanz und Headbanging begleitet wird.

Bruno Dumont vereint hier auf ebenso irritierende wie stimmige Weise traditionelle und moderne Elemente, schrägen Humor und feierlichen Ernst. Denn die junge Jeannette fürchtet nichts weniger als den Tod der Seele in einer Welt, in der alles Helfen zur Sinnlosigkeit verdammt scheint und möchte deshalb "den Krieg töten".

Bis sie schließlich in einer Vision, in der ihr der Erzengel Michael sowie die Heiligen Katharina und Margareta erscheinen, den Auftrag zum Kampf erhält, vergeht viel Zeit der inneren Prüfung und des Austausches mit Vertrauten. Dumonts handlungsarmer, auf Reduktion bedachter Film konzentriert sich ganz auf diesen gedanklichen und spirituellen Prozess, in dem das tapfere Mädchen, sich selbst rückhaltlos und ehrlich befragend, nach einem Weg sucht; bevor es schließlich, nach langen Gängen durch den Fluss und von der Sonne Gottes überstrahlt, gelobt, Heerführerin zu werden.

"Mein Ziel ist es, das Geistige zu ‚verzeitlichen‘, um die Ikonen heute unter uns zu bringen", hat Dumont über seinen Film gesagt. Jeannettes inneres Ringen angesichts ihrer Berufung vollzieht sich in Zeitschleifen, an deren Ende ein Aufbruch steht. Die Heldin, jetzt gespielt von Jeanne Voisin, ist älter geworden.

In "Jeanne d’Arc", der Fortsetzung des zweiteiligen Films, folgt Bruno Dumont (dann wieder mit Lise Leplat Prudhomme in der Titelrolle) ihrem weiteren Weg in die zunächst siegreichen Schlachten und in einen von Intrigen und scharfsinnigen Verhören geprägten Inquisitionsprozess, um schließlich eine zeitlose Wahrheit erfahrbar zu machen.

