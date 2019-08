Von Matthias Roth

Heidelberg. Die chinesische Tuschmalerei hat eine ca. 2000-jährige Geschichte und entwickelte sich aus der Kalligrafie, die ihrerseits noch mehr als 1000 Jahre älter ist. Doch nicht allein die pure Zeitspanne ist beachtlich, mehr noch ist es die fast ununterbrochene Traditionslinie, die bis heute besteht und gepflegt wird. Das soll aber nicht heißen, dass dieser lange Weg der Tradition glatt und eben verlief, im Gegenteil. Die politischen Veränderungen im 20. Jahrhundert brachten - wie in anderen Bereichen - auch hier eine Krise dieses Erbes mit sich.

He Haixia (1908-1998) war ein Maler, der die chinesische Tuschmalerei von seinem Lehrer weitertrug, und sein Schüler Liu Jungang (geboren 1956) übernahm die Aufgabe, das Können und die Philosophie dieser Malerei in die Gegenwart zu überführen. Mehrfach stellte der Künstler bereits in der Heidelberger HS-Galerie aus, nun sind erneut Arbeiten zu sehen, neue genauso wie ältere.

Was hier sofort auffällt, ist die Farbe. Sind die frühen Bilder dieser Malerei immer schwarz-weiß gehalten (allerdings mit unzähligen feinen Grauabstufungen), so kamen im frühen 20. Jahrhundert farbliche Akzente hinzu. Auch Liu Jungang arbeitete zunächst nur mit klassischer Tusche, doch nach der Begegnung mit Heidelberg (es war 1992 seine erste Ausstellung außerhalb Chinas gewesen) kamen Farben in seinen Bildern: dezent zunächst, aber dann immer dominierender.

Motivische Grundlage dieser Malerei ist die Natur, sind Gebirge, Wälder, Wolken - und häufig blühende Bäume. Häuser, gar Menschen kommen in der klassischen chinesischen Malerei seltener, und wenn, dann stets nur in sehr kleinem Maßstab vor: Die Natur ist groß, klein ist der Mensch. Oft muss man ihn suchen auf diesen Bildern, manchmal - wie bei zwei ins Gespräch vertieften Herren - unter der Blütenpracht eines Baumes.

In den neueren Bildern des aus Peking stammenden Malers treten nun auch Architektur und Mensch in den Vordergrund: Das Porträt einer jungen Frau zeigt die subtile Könnerschaft der Pinselführung nicht nur in der Zeichnung, sondern auch der Farbsetzung. Dann gibt es aber auch das Heidelberger Schloss - im Schneegestöber - das durch Detailgenauigkeit auffällt, auch wenn der Galerist bestätigt, dass der Maler keine Fotografie als Vorlage benutzt habe, sondern aus der Erinnerung malte.

Mit der abstrakten Malerei hat es der Künstler nie versucht. Liu Jungang vertraut der Tradition. Vor diesem Hintergrund begegnet er auch dem Fremden und Neuen: Es gibt Bilder von ihm aus der Heidelberger Altstadt oder der näheren Umgebung, etwa aus Weinheim. Sie sind zwar nicht Teil der jetzigen Ausstellung, zeigen aber die Offenheit, mit der Liu Jungang der Gegenwart begegnet.

Info: HS-Galerie Heidelberg, Berliner Straße 109a. Mo-Fr 17.30-19.30 Uhr, Sa und So 11.30-13.30 Uhr. Bis 27. September.