Von Matthias Roth

Heidelberg. Sie dürfen wieder öffentlich zeigen, was sie präsentieren (und verkaufen) wollen, in Räumen, die man "analog" begehen muss und mit Kunst, die man anfassen könnte. Quasi greifbar, wirklichem Licht ausgesetzt, und den Größenverhältnissen, den "Schwingungen" der Realität ausgeliefert: Die Galerien haben endlich wieder geöffnet – die meisten jedenfalls.

"Wir sind sehr froh, wieder öffnen zu dürfen, wenn auch mit Einschränkungen", so die Vorsitzende der Heidelberger Gedok, Dorothea Paschen, beim ersten Wieder-Besuch der Galerie in der Weststadt. Die Vernissage der Ausstellung "Rosengarten voller Dornen", die die Malerinnen Agnes Pschorn und Christiane Doran sowie die Performerin Hanna Schimka zusammenstellten, hatte am Welt-Frauentag noch stattfinden können, die Schau selbst musste dann aber kurz darauf aufgrund der Corona-Verordnungen geschlossen werden. "Wir waren zwar im Internet präsent und stellten da auch einzelne Werke vor", so Paschen, "aber es ist nicht dasselbe."

Zumal es sich meist um Großformate handelt, die erst im konkreten Raum richtig zu ermessen sind, wie man jetzt wieder (unter gegebenen Sicherheitsvorkehrungen) sehen kann. Das Thema der Schau dreht sich um Missbrauch von und Gewalt gegen Frauen und Kinder. Janna Schimka hatte zur Vernissage in einer Performance gezeigt, wie existenziell bedrohlich und lebenslang wirksam sich sexueller Missbrauch auswirkt. Ein Thema, das durch den Corona-Lockdown nicht weniger aktuell geworden ist, vermutet die aus Rumänien stammende Künstlerin Agnes Pschorn. Sie hat in ihrer Heimat ein Kunstgymnasium besucht, dann aber Medizin studiert und ist in Deutschland seit 1976 hauptberuflich als (Kinder-) Ärztin tätig. Die Malerei hat sie daneben immer weiter betrieben und dies auch seit Beginn dieses Jahrhunderts in zahlreichen Ausstellungen zeigen können.

Die drei Künstlerinnen lernten sich in einem Offenen Atelier in Mannheim kennen und planten bald eine Zusammenarbeit zum Thema "Missbrauch" – keine leichte Aufgabe. So dauerte es gut eineinhalb Jahre, bis jede etwas dazu beitragen konnte.

Agnes Pschorn hat als Ärztin, die Jahre lang Patientinnen im Mannheimer Frauenhaus betreute, einen teils psychologischen, teils kraftvoll gestischen Zugang zum Thema gefunden. In drei klassisch figurativen Gemälden zeigt sie Frauen in äußerster Bedrängnis, oder Kinder, die mit apathischem Blick auf dem Boden liegen. Auf der anderen Seite trägt sie auch stark expressive Bilder in Rot und Schwarz bei, die fast aggressiv gewalttätige Situationen zeigen, wobei die Figuren hier nicht klar umrissen sind.

Christiane Doran arbeitet aus der Aktzeichnung heraus. Die Farben Blau, Gelb und Weiß gehen dabei viele Variationen ein. Der malerische Gestus tritt stark hervor, die Farbflächen scheinen zu vibrieren, wobei die Figuren deutlich hervorscheinen: Sie liegen erschöpft, vielleicht gequält auf dem Bett, während die Welt um sie herum in sich zusammenzustürzen scheint.

Info: Gedok Galerie Heidelberg, Römerstraße 22, verlängert bis 29. Mai.