Von Matthias Roth

Heidelberg. Künstler, so eine romantische Vorstellung, haben stets das Bedürfnis, sich auszudrücken, sich in den Vordergrund zu stellen, ihren Gefühlen und Gedanken freien Lauf zu lassen. Man täuscht sich, denn das ist mitnichten immer der Fall. Manchmal treten sie auch ganz hinter ihr Werk zurück, verschwinden fast als schaffende Persönlichkeit neben ihren Kreationen. Die aus Bensheim stammende, in Darmstadt und Trier zur Druckgrafikerin ausgebildete und in Weinheim lebende Künstlerin Anette Riebel-Mehne gehört in diese Kategorie von Kunstschaffenden, die konzeptuell arbeiten und sich als Person gern in den Hintergrund stellen. Das liest man schon an der Wahl der eher unscheinbaren Objekte ab, die sie für ihre Arbeit aussucht, und das sieht man an einigen Werken, die sie jetzt in der Gedok-Galerie in Heidelberg zeigt.

Da hängt zum Beispiel ein Tintenschreiber an einem Stoffband von der Decke, die Spitze berührt knapp den Boden, auf dem ein Blatt Papier liegt. Ein schwarzer Fleck hat sich ausgebreitet, der von hauchdünnen Linien umgeben ist. Auch an anderen Stellen haben sich kleine Flecke auf dem Papier gebildet. "Es ist relativ ruhig derzeit", sagt die Künstlerin, als wir sie in der Galerie besuchen, "es kommen nicht viele Besucher."

Man stutzt: Ist das eine Erklärung für die hier wie von selbst entstehende Zeichnung? Ja. Denn immer wenn die Tür aufgeht oder Leute an dem von der Decke hängenden Band vorbei laufen, bewegt es sich vom Luftzug. Der Wind macht diese Zeichnung, und wir sehen andere Blätter, die am Tag der Eröffnung entstanden sind und Leute kamen und gingen: Sie sind in der Bewegung heftiger und wesentlich reicher an Linien und dunklen Flächen. "Das ist Corona", denken wir laut, denn die Pandemie hindert die Leute daran, sich das näher anzusehen, und so bewegt sich kaum etwas in diesem Raum. Die Künstlerin lächelt. Solche Arbeiten sind typisch für sie. Sie lässt dem Zufall Raum in ihren Werken, lässt sie wie von selbst entstehen und wendet sich gern dem "Flüchtigen, Zerbrechlichen, Ephemeren" zu, wie die Zweite Gedok-Vorsitzende, Christel Fahrig-Holm, bei der Vernissage bemerkte. Und Monika Maier-Speicher lenkte den Blick auf die "unentdeckten und deshalb unbeachteten Zustände", denen sich die Künstlerin zuwendet. "Der Moment, der Augenblick erfüllt mich", bestätigt Anette Riebel-Mehne. Das habe sie in einem Begleitprogramm zum Studium erfahren, das "Playing Arts" hieß: Hier ging es darum, spontan auf etwas zu reagieren, ohne groß darüber nachzudenken. Hier habe sie entdeckt, dass neben dem Beruf der Grafik-Designerin, der sehr viel Konzentration erfordert, doch auch noch etwas ganz anderes in ihr schlummert, nämlich die Lust, besondere Augenblicke zu provozieren.

In der jetzigen Ausstellung mit dem Titel "Allesdinge" zeigt sie aber auch großformatige Fotografien, Detailaufnahmen, die mit der Tiefenschärfe operieren. Streifen von Wellpappe, ein verdrehtes Stück einer Plastikflasche oder Ansichten eines aus Pappe gefertigten Behältnisses sind höchst kunstvoll ins Licht gesetzt. Hier ist wenig bis gar nichts dem Zufall überlassen.

Gänzlich unpolitisch ist Anette Riebel-Mehnes Kunst auch nicht: Ein mit Schillers "Glocke" bedrucktes Tuch, das fast achtlos am Boden liegt, weist auf die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert hin sowie auf die Tatsache, dass sich in den Gedok-Räumen früher eine Wäscherei befand. Eher grafisch sind die Spuren, die ein in Tusche getauchter Teebeutel oder die an Holzspießen befestigten Kohlestücke hinterlassen, wenn man sie über Aquarellpapier zieht: Kurze Videofilme zeigen die Vorgänge, und erstaunlich sind die an Landschaften gemahnenden Ergebnisse. In einem Setzkasten finden sich dann allerlei Objekte, deren Unscheinbarkeit an die "arte povera" erinnern. Aber auch andere Assoziationen drängen sich auf: etwa an die Kunst des Zen oder die grafischen Arbeiten eines John Cage, der das künstlerische Ego komplett aus der Kunst zu verbannen suchte.

Info: Gedok-Galerie Heidelberg, 22, bis 24. April. Anmeldung erwünscht mit E-Mail an info@gedok-heidelberg.de.