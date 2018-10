Wird den letzten "Frühling" in der Stadthalle genießen: Thorsten Schmidt stellte das Programm für 2019 vor. Foto: joe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Vietnam, im Februar 2018: Mitten im Dschungel, wo die Bewohner eines kleinen Dorfes eine Handvoll Bungalows für Touristen errichteten, redet ein älteres Londoner Ehepaar von Heidelberg und seinem berühmten Musikfestival "Heidelberger Frühling" - obwohl beide weder Stadt noch Festival je besucht hatten. Dafür sei Heidelberg doch bekannt, finden beide. Und versprechen, bald auch einmal dabei zu sein. Als Thorsten Schmidt, Intendant des "Heidelberger Frühling", diese (wahre!) Geschichte hört, lächelt er - und sagt: "Das zeigt mir, dass wir einen Teil unseres Auftrags als Festival erfüllt haben: Nämlich kultureller Botschafter der Stadt zu sein."

Diesen Auftrag erfüllt das Festival seit nunmehr 22 Jahren - und will das auch wieder mit der 23. Auflage des "Heidelberger Frühling" vom 16. März bis zum 14. April 2019 tun. Am Freitagvormittag stellte der Intendant im "Frühling"-Büro in der Friedrich-Ebert-Anlage beim alljährlichen Pressefrühstück schon jetzt das Programm für die kommende Saison vor.

Und klar ist: Es wird wieder ein "Frühling" der Superlative. Das belegen die schieren Zahlen: 750 Künstler sind beim "Frühling" zu Gast, 125 Veranstaltungen finden an über 25 Festivaltagen statt, 83 davon sind Konzerte. Auch die Mitmachaktion "HD singt" gibt es im kommenden Jahr wieder. Am Samstag, 30. März, sind dann die Bürger aufgerufen, auf Balkonen, in Gärten, Bars, Cafés oder im heimischen Wohnzimmer zu singen. 4,5 Millionen Euro lässt sich das der "Frühling" im Jahr 2019 kosten. Das Land Baden-Württemberg und die Stadt übernehmen davon rund 23 Prozent, der Rest wird durch Eigeneinnahmen - vor allem aber durch Fundraising und Sponsoring finanziert.

Doch Schmidt will 2019 noch aus einem anderen Grund eins oben drauf setzen. Es ist das letzte Mal, dass der "Frühling" samt Festivalzentrum in der Stadthalle stattfinden kann. Denn ab Herbst 2019 wird dort umgebaut. Zwei Jahre lang braucht der "Frühling" dann ein Ausweichquartier - und Schmidt hat schon einmal verraten: "Es gibt Ideen, wir werden vermutlich auch in die Neue Aula der Universität ausweichen." Der Intendant sagt aber auch: "Wir werden vielleicht auch eine Landpartie einlegen." Heißt: Es wäre denkbar, dass Konzerte des "Heidelberger Frühling" auch beispielsweise im Mannheimer Rosengarten stattfinden.

Für das Festivalzentrum, das sonst in der Stadthalle eingerichtet wird, gibt es unterdessen noch keine konkreten Pläne. Überhaupt sei noch nichts von alledem spruchreif, man befinde sich aktuell mitten in der Planung. Panik? "Habe ich nicht", sagt Schmidt, "aber eine Portion gehörigen Respekts gehört schon dazu." Und dennoch: "Wer nicht in der Lage ist, mit solchen Herausforderungen umzugehen, der kann diesen Job nicht machen."

Info: Karten gibt es ab Montag, 22. Oktober, unter Telefon 06221 / 5840044, und bei der RNZ in der Neugasse 4-6.