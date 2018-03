Von Matthias Roth

Heidelberg. Es gib dann doch immer noch ein erstes Mal. Selbst beim Heidelberger Frühling, wo man denkt, im 22. Jahr schon fast alles erlebt zu haben: Da schneit es am Eröffnungsabend noch einmal so tüchtig, dass einen Zweifel beschleichen ob Terminierung dieses Musikfestivals.

Drinnen, im großen Saal der Stadthalle, hatte Festival-Intendant Thorsten Schmidt mit einer persönlich gefärbten Rede für ein pluralistisches Europa Stellung bezogen und das Festival-Motto "Eigen-Arten" in seiner politischen Lesart untermauert. "Ist die plurale Gesellschaft in Gefahr?", fragte Schmidt. Der "kraftvolle Grundakkord aus Pluralismus, Freiheit und Demokratie" sei der Feind der Populisten, und ein Festival der Ort für den offenen Meinungsstreit: "Zuhören, verstehen, auseinandersetzen" - die "Tradition der Meinungsfreiheit" ermögliche erst einen "Diskurs auf Augenhöhe". Wobei sich dieser Heidelberger Frühling 2018 thematisch um die Frage zentriere, was den nach Westen orientierten Europäer eigentlich ausmache. Sind es seine "Eigen-Arten"?

Auch der Dirigent des Abends, François-Xavier Roth, betonte statt einer Zugabe am Ende die Vielheit Europas, deren Unterschiede die eigentliche Identität ausmachten. Das musikalische Programm schien das zu unterstreichen durch die Konzentration auf zwei Komponisten: Béla Bartók und Joseph Haydn.

Diese verbinden östliche und westliche Traditionen: Der Ungar Bartók, dessen "Rumänische Volkstänze" in der Fassung für Streichorchester das Konzert eröffneten, starb 1945 in New York, und der aus Niederösterreich stammende Haydn wirkte die meiste Zeit seines Lebens noch östlicher, auf dem Landsitz der ungarischen Familie Esterházy. Doch Haydn bereiste auch die damaligen musikalischen Weltmetropolen Paris und London: An der Themse entstand seine Sinfonie Nr. 96 "Le Miracle" (Das Wunder), deren Namen sich auf einen herunterfallenden Kronleuchter bezieht, der bei der Uraufführung niemanden verletzte, und die nun den Schlusspunkt des diesjährigen Eröffnungskonzerts bildete.

Das Mahler Chamber Orchestra unter François-Xavier Roth war hier in Bestform, sowohl im Zusammenspiel als auch in den zahlreichen Soli, die hier immer wieder den Klang aufhellen. Roth zeigte sich als Haydn-Dirigent detailverliebt, und das Orchester, deren Mitglieder aus etwa einem Dutzend Ländern von fünf Kontinenten stammen, zeigte sich da bestens vorbereitet und inspiriert. Ebenso konnte Bartóks Divertimento für Streichorchester aus dem Jahre 1939 mit zahlreichen Klangfarben und wuchtigen Rhythmen überzeugen.

Freilich aber ist man in Heidelberg durch die Arbeit der Sinfoniker in puncto Haydn etwas verwöhnt, und so konnte das Cellokonzert Nr. 2 in der ersten Konzerthälfte wenig punkten. Das lag hauptsächlich daran, dass der Solist Jean-Guihen Queyras eine andere Vorstellung von Haydns Musik hatte als der Klangkörper, der ihn recht einsilbig begleitete. Der musikalische "Diskurs auf Augenhöhe" beharrte offenbar auf der Verschiedenheit der Ansichten und bot so ein wechselvolles Spiel höchst unterschiedlich temperierter Leidenschaften.

Queyras Nuancierung auf der einen und ein improvisatorischer Impuls auf der anderen Seite machte die Qualität dieses Musikers überdeutlich, der als Zugabe für die Aufzeichnung des Deutschlandfunks seine Solokadenz aus dem Ersten Satz wiederholte und sodann ein berühmtes Stück von Henry Dutilleux spielte. Queyras ist bei vier weiteren Veranstaltungen des "Frühlings" zu erleben.