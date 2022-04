Von Matthias Roth

Heidelberg. "Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus …" – einen Programmzettel gibt es (noch) nicht, aber das kennt man natürlich: Franz Schuberts "Winterreise" ist schließlich Schulstoff. Man hört vier Lieder daraus. Drei Lieder aus Robert Schumanns "Frauenliebe und -leben" folgen und werden immerhin angekündigt. Die Sopranistin Marie Heeschen singt sie mit blitzsauberen Höhen und emotionaler Kraft.

Bis dahin ist es schwierig, den Titel der Programmreihe im Heidelberger Frühling, "Lieder für das Jetzt", einigermaßen plausibel zu finden. Zumal das Jetzt ja ständigem Wandel unterworfen ist, gerade heute, gerade in diesen plötzlich kriegerischen Zeiten.

"Lieder für das Jetzt" deutet man hier also eher als "Lieder für die Ewigkeit", da das, was sie ausdrücken, immer auch jetzt gültig ist, immer jemanden im Jetzt berührt. Und Lieder müssen immer auch jetzt gesungen werden, das ist die Eigenheit von Musik. Die drei Performerinnen – neben der Sängerin auch die Lyrikerin Anna Hetzer und die Pianistin Claudia Chan – brechen die traditionelle Liederabend-Situation allerdings auf durch Fragen wie "Darf eine Frau das singen (die Winterreise)?" und "Wie ist die Rolle der Frau in Schumanns Liedern zu beurteilen?".

Nicht alles, was folgt, ist so leicht zu verifizieren und gehört auch nicht zum üblichen Schulstoff. Das Thema des Abends, "Radikale Verletzbarkeit", spiegelt sich in vielen der Beiträge. Die Lyrikerin Hetzer liest eigene und fremde Texte (etwa von Lea Schneider, Kate Soper, Sylvia Plath, Allen Ginsberg, Anne Sexton oder Thea Soti), die Sopranistin Heeschen singt Lieder von Clara Schumann (die Heines "Loreley" vertonte) oder Aribert Reimann, und die Virtuosin am Klavier trägt unter anderem Stücke von Ruth Schonthal bei, einer US-amerikanische Komponistin, die in den 90er Jahren mehrfach in Heidelberg zu Gast war und 1994 mit dem Heidelberger Künstlerinnenpreis ausgezeichnet wurde. Auch Schlager werden in das Programm integriert.

Trotz starker Texte und meist nicht minder großer Musik hat der Abend spürbare konzeptuelle Schwächen. Zu sehr reihen sich die einzelnen Programmpunkte aneinander und fügen sich nur selten ineinander. Das Thema Verletzbarkeit beschränkt sich leider fast ausschließlich auf seelische Zustände im Zwischenmenschlichen, auf gebrochene Herzen und fehlgeschlagene Beziehungen, feministische Blicke auf alte Texte, gewachsene Traditionen und heutigen Individualismus, die Geschlechterrollen in der Gesellschaft und die Liebe im Allgemeinen. Das ist gut und schön und freilich immer gültig – aber im Jetzt fallen seit über einem Monat Bomben auf Häuser und werden Menschen auf offner Straße erschossen in Europa, also vor unserer Haustür. Auf diese Art von "Verletzbarkeit" wurde leider mit keinem Wort eingegangen, und so schienen die ganzen Probleme, die hier thematisiert wurden und für die man unter normaleren Umständen auch ein offenes Ohr hat, irgendwie zu Luxusproblemen einer Gesellschaft, die nicht begreift, was im Jetzt gerade passiert. Intime Geständnisse von Verletzlichkeit, die – interaktiv mit dem Publikum – wie Loszettel aus einem Blecheimer gezogen werden, wirken da, mit Verlaub, geradezu lächerlich, fast nichtig.