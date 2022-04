Von Matthias Roth

Heidelberg. Ein Programm der Klassischen Moderne hatte das Mahler Chamber Orchestra nach Heidelberg mitgebracht, in das sich die Uraufführung des US-Amerikaners William Bolcom, geboren 1938, nahtlos einfügte. Das Musikfestival Heidelberger Frühling hatte diesem mit Hilfe des Förderers Dietrich Götze einen Kompositionsauftrag erteilt, den nun der Star-Pianist und künftige Künstlerische Co-Leiter des Festivals, Igor Levit, zusammen mit dem seit 1996 bestehenden Musiker-Kollektiv aus der Taufe hob.

In der voll besetzten Neuen Aula der Universität wartete ein gespanntes Publikum, das das viersätzige, 25 Minuten lange Werk schließlich begeistert aufnahm. Der Komponist, der unter anderem bei Darius Milhaud und Olivier Messiaen studierte, wurde 1988 mit dem Pulitzer-Preis und 2006 mit mehreren Grammys ausgezeichnet. Er schrieb neun Sinfonien, vier Opern und zahlreiche Kammermusik. Seine groß besetzten, abendfüllenden "Songs of Innocence und Songs of Experience" nach William Blake wurden 1984 in Stuttgart uraufgeführt. Per Live-Stream zugeschaltet, verfolgte Bolcom das Heidelberger Konzert.

Geschrieben hat er sein nun zu hörendes 2. Klavierkonzert für den Pianisten Levit und satt besetztes Orchester. Es zeigte schnell, dass Bolcom in vielen Genres zu Hause ist, und so geriet das Werk genauso kammermusikalisch wie sinfonisch, jazzig wie opernhaft: Besonders die Schluss-Strettas der Sätze gelangen höchst effektvoll und wurden stets von einem Knalleffekt bekrönt.

An Ideen mangelt es dem heute 84-Jährigen aber auch sonst wahrlich nicht. Munter grätscht er durch die Stile, scheut weder scheinbare Dodekaphonie (Zwölftontechnik) noch schluchzende Musical-Geigen. Er weiß tosende Blechkaskaden genauso wie filigrane Klavierpassagen zu entwickeln. Allerdings treibt es ihn ständig weiter, immerfort zum nächsten Einfall, insgesamt unruhig, bisweilen hektisch, immer auch schwankend zwischen Lyrik und Dramatik. So ist es kein Wunder, dass letztlich nicht viel davon im Ohr, also im Gedächtnis bleibt.

Langweilig ist diese Musik nicht, und der Solist hat viel zu tun. Er haucht zarte Klangwolken ins Orchester, stemmt sich auch wuchtig gegen das Tutti, glänzt mit virtuoser Klavierartistik. Levit kommuniziert mit den Orchestermusikern, ist Teil ihres Apparats. Seine Funktion als Solist, der gegen den Rest der Welt aufbegehrt – so eine klassisch-romantische Idee des Solokonzerts – scheint hier aufgehoben: Die Welt ist selbst dabei, aus den Fugen zu geraten, und der Einzelkämpfer am Klavier muss sehen, wie er alles zusammenhält. So spiegelt dieses Werk auch eine ganz aktuelle, allgemeine Situation.

Wichtig ist es dabei, gute Partner zu haben, und einen solchen hat Igor Levit vor allem in der Dirigentin Elim Chan, die in Hongkong geboren und in Michigan/USA ausgebildet wurde. Sie koordiniert das sehr polyphone Geschehen mit präziser Zeichengebung, irrsinnigem Takt-Gefühl und noch mehr Übersicht über die detailreiche Partitur. Auch wenn dieses Werk klassisch-modern in seiner Tonsprache ist, so ist seine stilistische Zerrissenheit und klanglich bisweilen schroffe Kantigkeit höchst anspruchsvoll – und erschreckend zeitgemäß. Ein Abbild unserer Zeit, in der die Masse der dauernd auf einen niedergehenden Nachrichten kaum mehr Zeit zur Reflexion lässt.

Die Dirigentin wie das Orchester zeigten ihr hohes Können auch beim Rest des Programms, das nicht weniger anspruchsvoll als die Uraufführung war: Igor Strawinskys "Dumbarton Oaks"-Concerto sowie seine "Pulcinella-Suite", daneben Aaron Coplands "Quiet City" für Trompete, Englischhorn und Orchester – die Orchestersolisten Christopher Dicken und Emma Schied kamen bei dem international besetzten Orchester beide aus Großbritannien – fordern jeden einzelnen Musiker. Die Truppe des Mahler Chamber Orchestra präsentierte sich mitreißend musikalisch. Verdient großer Schlussbeifall.