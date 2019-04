Von Jesper Klein

Heidelberg. Zwei herausragende Musiker machen noch kein herausragendes Duo. Rafał Blechacz ist längst eine internationale Größe unter den Pianisten. Auch die junge Geigerin Bomsori Kim weist bereits eine beeindruckende Liste an Auszeichnungen auf, darunter der zweite Platz beim ARD-Musikwettbewerb. Zueinander fanden sie wie in einer kitschigen Telenovela: Blechacz sah Kim im Fernsehen, beim Henryk-Wieniawski-Violinwettbewerb, er schrieb ihr daraufhin eine Mail. Sie sagte ja - glücklicherweise! Jüngst erschien ihre erste gemeinsame CD bei der Deutschen Grammophon, jetzt beeindruckte das junge Duo mit diesem Repertoire das "Frühlings"-Publikum in der Heidelberger Stadthalle.

Dabei steigerte sich der durch die Zeit schreitende Abend nicht nur in puncto Dramatik, von Mozart über Fauré und Debussy bis zu Szymanowski, er macht auch von Minute zu Minute deutlicher, dass dieses Zusammenspiel - im wahrsten Sinne! - von den ersten Noten an kein aufgesetztes, sondern ein natürliches ist.

Für Mozarts Violinsonate in F-Dur op. 2/1 wählten sie einen gewitzten Zugang, der bei allen Lyrismen vor allem lustige und musikantische Episoden enthielt. Von einem historisch informierten Klang sind beide weit entfernt, die Triller flirren, Blechacz tritt großzügig Pedal. Für Faurés Violinsonate in A-Dur ist das genau richtig. Bomsori Kim spielt im Kopfsatz mit den Klangfarben. Einmal wirkt Blechacz ganz verdutzt von seiner eigenen Raffinesse.

Der Flirt gewinnt in der zweiten Konzerthälfte noch an Intensität. In Debussys Violinsonate in g-Moll sind aus der durchsichtigen Klangdecke die Strukturen stets heraushörbar. Und in Karol Szymanowskis Violinsonate in d-Moll überführen die beiden das Scherzando keck in einen Trugschluss, ehe sie den Satz traumgleich, in aller Ruhe kantabel bis in die letzten Noten ausspielen.

Wer hörte, wie Bomsori Kim in Chopins Nocturne Nr. 20, in der Fassung von Nathan Milstein, in den expressiven Läufen, sich über dem Klavier ausbreitend, punktgenau auf die Zieltöne zusteuerte, dem wurde klar: Dieses neue musikalische Bündnis hat in der Romantik ein Zuhause gefunden.