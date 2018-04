Von Matthias Roth

Heidelberg. Die Liebe und ihr Scheitern sind die ältesten Themen von Literatur und Musik. Wie werden sie heute besungen? Robert Schumanns "Dichterliebe" nach Heine-Texten ist nach Schuberts großen Zyklen ein Mythos der Romantik, der "den wunderschönen Monat Mai" mit "alten, bösen Liedern" verbindet. "Dichter_Lieben" war ein Abend in der HebelHalle überschrieben, der bei "Neuland.Lied" im Rahmen des Heidelberger Frühlings stattfand.

Der Bariton Holger Falk trug, von Hilko Dumno hoch sensibel am Klavier begleitet, die Schumann-Lieder mit warmer Inbrunst vor, dabei sauber artikulierend: Man verstand jedes Wort, und jede musikalische Geste wurde ohne Pathos ausgekostet. Unterbrochen wurde dieser Zyklus durch Textstellen aus Thomas Manns Novelle "Tonio Kröger". Auch eine unglückliche Dreiecksgeschichte: Schauspieler Thomas Halle rezitierte mit lakonischem Humor.

Als musikalische Entdeckung brachte der Abend noch ein drittes Werk: "Landscape with three People" der russischen, seit 1999 in England lebenden Komponistin Elena Langer. Wie bei Thomas Mann kommen in den zugrunde liegenden Texten von Lee Harwood homoerotische Varianten ins Spiel, und die beiden Männer entscheiden sich schließlich für sich und gegen die Frau. Geschrieben wurde dieses Werk der 1974 geborenen Komponistin für Sopran, Countertenor, Oboe und drei Streicher mit Cembalo - eine kuriose, eher barock anmutende Ensembleaufstellung.

Doch die neoromantische, mit modernen Farben spielende Musiksprache der Komponistin gewinnt dieser Besetzung extrem sinnliche Klänge ab, und besonders das Zusammenwirken von Sopran (Sarah Maria Sun), hoher Männerstimme (William H. Shelton) und Oboe (Micha Häußermann) ist enorm wirkungsvoll: Das war Neues vom Feinsten. Der Deutschlandfunk hat das Konzert mitgeschnitten.

Am selben Abend hängte die Sopranistin Sarah Maria Sun ein Konzert mit neuen Lieder an: Zur Nacht gab es Titel ihrer neuen CD plus eine Uraufführung von Akademist Thierry Tidrow (*1986) nach Morgenstern, die sich präzise an den Text "Der Erdriese" hielt.

Zusammen mit Pianist Jan Philip Schulze waren außerdem Stücke von Heinz Holliger (frühe, sehr ernste Morgenstern-Lieder), Salvatore Sciarrino, Wolfgang Rihms "Ophelia sings" (2012) und als Hauptwerk Helmut Lachenmanns fast halbstündiges "Got Lost" (2008) zu hören, das nicht nur der Sängerin und dem Pianisten, sondern auch dem Publikum volle Konzentration abverlangte. Ein herausragendes Stück, begeisternd aufgeführt. Großes Bravo vor Mitternacht und eine heitere Zugabe von Georges Aperghis.