Matsuura Takeshiro hielt in seinen Reisetagebüchern den Alltag in Wort und Bild fest. Hier ringt ein Ainu in einer schneebedeckten Landschaft mit einem Bären. Foto: vkm

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Zarte 17 Jahre alt war Matsuura Takeshiro, als er sich 1835 auf Reisen begab, um seine Heimat Japan zu erforschen. Nachdem er innerhalb von zehn Jahren viele Regionen bereist und in seinen Tagebüchern sehr genau in Wort und Bild beschrieben hatte, wandte sich Takeshiro den nördlichen Randgebieten zu. Dazu gehörten auch die Inseln Karafuto, heute als Sachalin und zu Russland gehörend bekannt, sowie die Insel Hokkaido. In dieser sogenannten Ezo-Region lebte damals eine ethnische Gruppe, die wir heute als Ainu bezeichnen. Hier machte sich Takeshiro auf Spurensuche.

"Grenzgänger" heißt deshalb kurz und prägnant die neue Ausstellung im Heidelberger Völkerkundemuseum, die am Sonntag eröffnet wird. Aus Anlass des 200. Geburtstags von Takeshiro laden Direktorin Margareta Pavaloi und Kurator Robert Bitsch die Besucher ein, gemeinsam mit dem großen Forschungsreisenden der Kultur der Ainu nachzuspüren. Takeshiro hat das Leben dieser indigenen Bevölkerung nicht nur von außen betrachtet, er hat auch ihre Sprache gelernt, um ihren Alltag zu dokumentieren. Seine Reiseberichte stammen aus einer Phase des Umbruchs, denn Mitte des 19. Jahrhunderts waren Gebräuche und Gesellschaftssystem der Ainu im Landesinneren noch weitgehend unberührt, während die Küstenbewohner sich in ihrem Alltag schon "japanisiert" hatten.

"Für die Japaner waren die Ainu die exotischen Barbaren im Norden", erklärt Robert Bitsch. Das dokumentiert sehr eindrucksvoll ein - auf einem Banner nachzulesendes - Interview mit einem Ainu-Ältesten, der sich gegen die Übergriffigkeit der Japaner wehrt. Die hatten den Ainu nämlich verboten, ihre Haare auf traditionelle Art zu tragen. In Folge des aufblühenden Handels wurden die Eingeborenen auch als Fremdarbeiter und Zwangsprostituierte missbraucht, wie Takeshiro protokolliert. Er machte dabei aus seiner Sympathie für die Ainu kein Hehl, schrieb auf seinen sechs Forschungsreisen 32 Bände Tagebuch und illustrierte sie mit Bildern und Graphiken. Zwei dieser Bände sind im Besitz des Völkerkundemuseums, und ihre feine Kalligraphie ist auch heute noch beeindruckend.

Diese spektakulären Bücher erzählen in Kombination mit Objekten ganz eigene Geschichten zwischen Fremdheit und Assimilation. Auf Bildern sind die Ainu meist barfuß (trotz Schnee und Eis!). In den Vitrinen liegen aber auch geflochtenen Strohsandalen, die nach 24 Stunden verschlissen waren, gemütliche Hausschuhe aus Meerkatzenfell und zarte Nesselstoffe. Außerdem gibt es Waffen und Werkzeuge, eine Maultrommel, einen Pfeilköcher und Bärenpfeile.

"Durch die Nähe zu Sibirien waren für die Ainu Bären ganz vertraute Tiere", so Robert Bitsch. Wie vertraut, zeigt eine Zeichnung, auf der eine Frau ein Bärenjunges an ihrer Brust säugt. Auf anderen Bildern wird der Bär bei einer Opferzeremonie an einen Pfahl gehängt mit Pfeilen beschossen, ein weiteres zeigt einen Bären im Kampf mit einem Ainu.

Was ist das Andere, das Fremde, und wie gehen wir damit um? ist eine der großen Fragen unserer Zeit. Die Ausstellung wirft die gleiche Frage auf am Beispiel einer außereuropäischen Kultur. Erst 2008 wurde den Ainu gesetzlich der Status eines eigenständigen indigenen Volkes zugesprochen. "Es gibt noch etwa 15.000 bis 20.000 Ainu, die meisten sind gut assimiliert, aber ihre Sprache ist vom Aussterben bedroht", erläutert Bitsch.

