Von Heribert Vogt

Heidelberg. Heidelberg zu einem wichtigen Ort neulateinischer Forschung werden zu lassen, war das Ziel, als sich hier vor gut dreißig Jahren Freunde der lateinischen Literatur der Neuzeit aus der Universität sowie anderen Einrichtungen zusammenfanden. Sie wollten gemeinsam Texte studieren und Editionen vor allem poetischer Literatur aus dem großen Reservoir der neulateinischen Dichtung erarbeiten. Alles begann, nachdem der Germanist Wilhelm Kühlmann 1987 an die Ruperto Carola berufen worden war.

Gemeinsam mit dem Philologen Hermann Wiegand entwickelte Kühlmann das Vorhaben, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts von dem deutschen "Erzhumanisten" Konrad Celtis gegründete Vereinigung Sodalitas Rhenana litteraria mit der neuen Sodalitas Neolatina Heidelbergensis fortzuführen. So wurden in diesem Freundeskreis seit 1987 in regelmäßigen Seminarsitzungen Texte besprochen und für die Publikation vorbereitet. Aus Anlass des damaligen Beginns hat Wilhelm Kühlmann nun den Sammelband "Prata Florida. Neue Studien anlässlich des dreißigjährigen Bestehens der Heidelberger Sodalitas Neolatina (1988–2018)" im Heidelberger Mattes Verlag herausgegeben.

Am Anfang stand die Beschäftigung mit der reichen humanistisch-neulateinischen Dichtung der Kurpfalz, wie Hermann Wiegand im Vorwort darlegt. Denn dieses Gebiet war noch wenig durch neuere Editionen erforscht und ein ergiebiges Arbeitsfeld. Insbesondere die Dichtung des Späthumanismus, für den Heidelberg ein nationales Zentrum bildete, war noch weitgehend unerschlossen. Mit dem 1989 im Heidelberger Manutius-Verlag erschienenen "Parnassus Palatinus" lag rasch ein erster Band vor, der Nachfolger in anderen Regionen fand. Zugleich war er die Keimzelle der unter Kühlmanns Ägide entstandenen kurpfälzischen Reihe der Europa Humanistica, die Werke Heidelberger und Kurpfälzer Humanisten enthalten.

Eine erste Initiative auf dem "verschütteten Kontinent lateinischer Dichtung" betraf das poetische Werk des gebürtigen Elsässers Jakob Balde (1604-1668). Er war der bekannteste lateinische Dichter im deutschen Kulturraum aus dem Jesuitenorden. Seine "Opera Omnia" von 1729 gaben Kühlmann und Wiegand 1990 neu heraus. Und im Anschluss an Balde rückten weitere Jesuitendichter in den Fokus. Mehrere Teilnehmer der Sodalitas engagierten sich auch bei Veranstaltungen des Mannheimer Altertumsvereins von 1859, etwa in Bezug auf den Pfälzer Humanisten Julius Wilhelm Zincgref oder die Wittelsbacher am Rhein in der Frühen Neuzeit, die in umfangreichen Werken publiziert wurden.

Zu ihrem dreißigsten Jahrestag führte die Sodalitas ein Kolloquium durch, dessen Resultate teilweise in der vorliegenden Neuerscheinung dokumentiert sind. Die Texte zeugen von dem breiten Spektrum wissenschaftlicher Interessen auf den "blühenden Wiesen" vor allem der neulateinischen Literatur, so Wiegand.

Der einleitende musikhistorische Beitrag von Christoph Broecker greift zurück in das Spätmittelalter. Seine Ausführungen über den Musiktheoretiker Jakob von Lüttich, einen Vertreter der "musica antiqua", gewähren Einblick in ein großes Editionsprojekt. Elisabeth Schwab setzt sich mit der "Descriptio Urbis Romae" des italienischen Humanisten Poggio Bracciolini auseinander, der ein wichtiges Rom-Bild schuf. Und eine Gruppe von Beiträgen widmet sich der nicht-dramatischen Dichtung deutscher Jesuiten. Im Zentrum steht dabei das elegische Werk von Johannes Bisselius, dessen "Deliciae Veris" schon in einer Edition zugänglich gemacht wurden.

Peter Mathes ist dabei, Jakob Baldes "Froschmäusekrieg" in fünf Büchern kritisch zu edieren, zu übersetzen und zu kommentieren. So wird die wohl wichtigste neulateinische Bearbeitung des "Froschmäusekrieges" zugänglich gemacht. Dieses unter dem Namen Homers überlieferte Werk aus späthellenistischer Zeit schildert als Parodie auf die homerischen Epen einen Krieg zwischen Fröschen sowie Mäusen. Und im Rahmen der Erforschung des südwestdeutschen Humanismus präsentiert Robert Seidel ein weiteres Editionsprojekt. Es betrifft Briefe und amtliche Aktenstücke zu dem schwäbischen Humanisten Nikodemus Frischlin, einem "unbehäbig Maul", der auf der Feste Urach inhaftiert ist.

Hermann Wiegand fand in einer von ihm entdeckten Handschrift im Besitz des Mannheimer Altertumsvereins über 150 lateinische Gedichte auf die Kurpfalz und ihre Herrscher. Sie stammen von dem niederländischen Späthumanisten Robertus Keuchenius aus der Zeit vor dem Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688–1697). Als Beispiel ediert Wiegand ein unbekanntes Gedicht auf die berühmte Heidelberger Seherin Jetta und den Wolfsbrunnen. Auch andere Gedichte von Keuchenius enthalten eine Kontrastierung der Kurpfalz mit dem antiken Rom. Der abschließende Beitrag von Karl Wilhelm Beichert und Wilhelm Kühlmann führt in das noch wenig erforschte Gebiet des deutschen Humanismus im 19. Jahrhundert am Beispiel des deutschen Renaissance-Humanisten Ulrich von Hutten.

Info: Wilhelm Kühlmann (Hg.): "Prata Florida. Neue Studien anlässlich des dreißigjährigen Bestehens der Heidelberger Sodalitas Neolatina (1988– 2018)". Mattes Verlag, Heidelberg 2020. 354 S., 14 Abb., geb.; 30 Euro.