Von Heribert Vogt

Heidelberg. Während des amerikanischen Goldrauschs gründete Heinrich Schliemann im kalifornischen Sacramento eine Bank, im russischen Sankt Petersburg avancierte er als Kaufmann zum Millionär. Und damit war die steile Karriere des am 6. Januar 1822 im mecklenburgischen Neubukow geborenen und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen Pastorensohns keineswegs beendet. Vielmehr ging sie danach erst so richtig los. Fortan lag der Himmel seiner Ambitionen allerdings unter der Erde. Schliemann wandte sich verschütteten Kulturen zu und stieg zur Zentralgestalt der Archäologiegeschichte auf. Durch die Entdeckungen von Troja, Mykene und Tiryns erlangte er unsterblichen Weltruhm.

Heinrich Schliemann, porträtiert vom britischen Maler Sydney Hodges, London 1877. Aus „Heinrich Schliemann und die Archäologie“. Repro: Heribert Vogt

Die Faszination hält auch zum 200. Geburtstag des Forschungsreisenden an diesem 6. Januar an, wie zwei neue Titel der Fachjournalistin Leoni Hellmayr zeigen. Dazu zählt ihre Biografie "Der Mann, der Troja erfand. Das abenteuerliche Leben des Heinrich Schliemann". Hier erscheint der Protagonist als rastlose, widersprüchliche Persönlichkeit, die bereits im Alter von zehn Jahren ihre Familie verlor. Später bereiste Schliemann Asien, Nord- sowie Südamerika. Er beherrschte sechs moderne Fremdsprachen und begann mit 44 Jahren Latein und Altgriechisch an der Sorbonne zu studieren. Aber auch die Gier nach Anerkennung trieb ihn an, er arbeitete am eigenen Mythos. Dabei blieb er nicht immer bei der Wahrheit.

Mit Homers "Ilias" im Gepäck suchte er nach dem sagenumwobenen Schatz des Priamos. Bereits in der Kindheit hatte der Mythos Troja starke Anziehungskraft auf Schliemann ausgeübt. Und so unternahm er als Erster Grabungen auf dem Siedlungshügel Hisarlık im Nordwesten der Türkei, wo er auf die Überreste des bronzezeitlichen Troja stieß. Wenngleich seine unwissenschaftlichen Grabungsmethoden kritisiert wurden, so hat er doch archäologische Verfahren entwickelt, die zum Teil bis heute angewendet werden.

Der von Leoni Hellmayr herausgegebene großformatige Titel "Heinrich Schliemann und die Archäologie" fungiert auch als Bildband zu den kommenden Ausstellungen auf der Museumsinsel Berlin und im Schliemann-Museum Ankershagen. Darin untersuchen Wissenschaftler Leben und Werk Schliemanns, seine Förderer und Hindernisse wie auch seinen Einfluss auf das Bild der Archäologie als "Spatenwissenschaft".

Seine Gedankenwelt ist bis heute in der repräsentativen Stadtvilla in Athen, dem Iliou Melathron, und seinem von ihm selbst entworfenen Mausoleum auf dem Athener Zentralfriedhof sichtbar.

Von der Heidelberger Historikerin Stefanie Samida stammt der Bandbeitrag "Alles eine Frage der PR. Schliemanns Weg zur Popularität". Der Archäologe betrieb früh Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Forscherin: "Dabei führte die ‚Dauerberichterstattung‘ über Schliemann und seine Grabungsergebnisse in der Presse zu einer zunehmenden Verbindung der Archäologie mit seiner Person: Schliemann und Troja – ja Schliemann und Archäologie – werden noch heute in einem Atemzug genannt… Wie kein anderer Archäologe vor und auch nach ihm hat er die Medien zur Verbreitung archäologischer Sachverhalte und seiner Deutungen genutzt."

Auch die Universität Heidelberg präsentiert eine Ausstellung. Die Schau im Universitätsmuseum trägt den Titel "Heinrich Schliemann und Heidelberg: Eine Spurensuche" (14. Januar bis 10. Juli). Im Jahr 1888 besuchte der Archäologe für drei Wochen Heidelberg. Die Ausstellung folgt seinen Spuren, nennt Verbindungen und zeigt, wie die Familie Schliemann ihre Tage verbrachte. Zudem befinden sich heute über 900 Troja-Funde Schliemanns in der Antikensammlung der Universität Heidelberg, von denen eine Auswahl zu sehen ist.

Erarbeitet wurde die Ausstellung unter Leitung von Stefanie Samida und Polly Lohmann durch Studierende der Ruperto Carola. An den Veranstaltungen des Rahmenprogramms ist Samida ebenso beteiligt wie Buchautorin Leoni Hellmayr. Außerdem hält dort der Heidelberger Prähistoriker Joseph Maran den Vortrag "Schliemanns (schweres) Erbe: Neue Ausgrabungen in Tiryns". An dieser griechischen Wirkungsstätte Schliemanns, heute Unesco-Weltkulturerbe, leitet Maran seit 1994 die Ausgrabungen am mykenischen Palastzentrum und berichtete darüber in der RNZ.

Was ist von Schliemanns Wirken geblieben? Seine trojanische Sammlung vermachte er Berlin. Nachdem der "Schatz des Priamos" am Ende des Zweiten Weltkriegs als Beutekunst in die Sowjetunion überführt worden war, galt er lange als verschollen. Erst 1992 teilte das Puschkin-Museum in Moskau seinen Verbleib in einem Geheimdepot mit. Eine Rückgabe wurde von Russland abgelehnt. Im "Schliemannsaal" des Berliner Neuen Museums befinden sich lediglich Kopien.

In Athen ging Schliemanns Villa "Iliou Melathron" an den griechischen Staat, sie beherbergt nun das Numismatische Museum. Das imposante Mausoleum des 1890 gestorbenen Ausgräbers auf dem Athener Zentralfriedhof befindet sich hinter der Ruhestätte einer anderen Protagonistin der griechischen Kultur, der Schauspielerin, Sängerin und Politikerin Melina Mercouri.

Info: Leoni Hellmayr: "Der Mann, der Troja erfand. Das abenteuerliche Leben des Heinrich Schliemann". Wissenschaftliche Buchgesellschaft (wbg), Darmstadt 2021. 288 S., 20 Euro. Leoni Hellmayr (Hrsg.): "Heinrich Schliemann und die Archäologie". Verlag Philipp von Zabern (wbg) 2021. 127 S., 32 Euro. – Ausstellung "Heinrich Schliemann und Heidelberg: Eine Spurensuche", 14. Januar bis 10. Juli im Universitätsmuseum.