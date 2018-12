Von Ricarda Maier

Wie jedes Kind an Weihnachten wartet auch Clara sehnsüchtig auf die Geschenke. Unter dem Weihnachtsbaum findet sie von ihrem Onkel Droßelmeier einen Nussknacker. Als sie erschöpft vom Tag einschläft, träumt sie einen phantasievollen Traum. Der Nussknacker kämpft mit den Spielzeug-Zinnsoldaten gegen den Mäusekönig, im Tannenwald lädt die Zuckerfee zu einem Fest ein, und am Ende verwandelt sich der Nussknacker in einen schönen Prinzen. Unter der Leitung von Wjatscheslaw Gordejew, einst Star des Bolschoi Balletts, gastierten die Tänzer des russischen Staatsballetts in der Heidelberger Stadthalle.

Der weihnachtliche Ballettklassiker wurde von einem auffallend jungen Ensemble zur Musik von Tschaikowski aufgeführt. Vor einem schlichten Bühnenbild beeindruckten vor allem die ungewöhnlich aufwendigen Kostüme und die märchenhaften Elemente der Inszenierung. Der Zuschauer konnte klassisches Ballett in seiner reinsten Form bewundern. Dem Publikum eröffnete sich eine Welt, in der Traum und Wirklichkeit verschmelzen, lebendige Puppen tanzen und am Ende die Liebe über das Böse siegt. Während am Anfang fast mehr Schauspiel als Ballett gezeigt wurde, folgte im zweiten Akt der Höhepunkt mit den Pas de deux.

In der fast ausverkauften Stadthalle herrschte eine bezaubernde Atmosphäre, die kleine und große Fans der Ballettkunst gleichermaßen in den Bann zog. Zurecht gilt "Der Nussknacker" als das berühmteste Werk Tschaikowskys für die Ballettbühne. In dieser Inszenierung glänzten die Tänzer mit perfekter Körperbeherrschung in einer klassischen Choreographie, mit begeisternder Leichtigkeit schwebten sie über die Bühne. Leider nahm die Aufführung ein etwas plötzliches Ende, als Clara in der Wirklichkeit erwachte und auch dort ihren Prinzen fand, dies aber nicht mehr in einem Tanz verwirklicht wurde. Dennoch hinterließ der Abend einen Hauch von Weihnachtszauber.