Von Matthias Roth

Heidelberg. Die Collage wurde als Provokation geboren. Kurt Schwitters und andere schufen Neues, indem sie Altes, Verbrauchtes, Konträres oder Unkünstlerisches (wie Zeitungsblätter, Reklame oder Fotos) erst auseinanderrissen und dann in neuem Kontext zusammenfügten. Je alltäglicher die einstmalige Funktion der verwendeten Produkte war, desto schockierter war die Kunstwelt des beginnenden 20. Jahrhunderts.

Das war beabsichtigt. Picasso und Braque übernahmen diese Technik, sie komponierten Bilder aus Versatzstücken – aber sie malten sie. Spezifisch für die Collage war dabei immer, dass man die verwendeten Stücke als ehemals eigenständige Dinge durchaus erkannte. Ihre neue Funktion erschloss sich oft erst auf den zweiten Blick – und der Zufall war ein häufig helfender Gestalter.

Bei Rudolf Kügler, zu dessen 100. Geburtstag die Heidelberger HS Galerie in Handschuhsheim eine kleine, aber feine Ausstellung zeigt, offenbart sich die Collagetechnik als Assemblage, also ins Dreidimensionale vorstoßendes Gemälde. Hier ist das zusammengefügte Material in Form und Farbe dem gestalterischen Willen gänzlich unterworfen und häufig übermalt. Dem Zufall wird nichts überlassen. Obwohl Küglers Collage-Bilder ins Abstrakte tendieren, sind ihre Themen gegenständlich, zeigen antike Tempel oder vom Meer umtoste Küstenlandschaften. Der plane Untergrund, der durch übereinandergeschichtete Papierfetzen oder Pappstreifen reliefartig wird, lässt eine räumliche Tiefe entstehen.

Der 1921 in Berlin geborene und 2013 kurz nach der Rückkehr aus Ibiza verstorbene Künstler kam 1950 von Ost- nach West-Berlin und unternahm in der Folgezeit viele Reisen, die ihn nach Spanien, aber auch nach Ägypten oder Asien führten. Ibiza wurde schließlich seine zweite Heimat. Er begann in der Tradition des Bauhauses mit Stadtansichten und entdeckte als Maler in den 60er Jahren das Informel, aber auch den US-amerikanischen Abstrakten Expressionismus für sich. Architektur und Landschaft blieben dennoch seine thematischen Schwerpunkte, und so kehrte er bald zur Gegenständlichkeit zurück.

Kügler arbeitete auch als Bildhauer, vorzugsweise mit Holz: Sein Vater war Tischler gewesen. Nach dem Studium wurde Kügler bald Professor an der Hochschule der Künste Berlin, der er bis zur Emeritierung 1986 treu blieb. Er wurde mehrfach ausgezeichnet.

Die Assemblagen, die in Handschuhsheim gezeigt werden, haben den Charakter von Materialbildern, wie sie von Robert Rauschenberg oder Antoni Tàpies entwickelt wurden, nur dass Rudolf Kügler nicht Erde, Sand oder Ähnliches benutzte, sondern Papier verwendet. Seine Oberflächen erhalten dennoch eine ähnlich aufgebrochene Struktur.

Alte Tapetenreste seien ihm zeitweise am liebsten gewesen, da sie die Farbe gut aufsaugen, so Galerist Hartmut Schwarzkopf, andere Bilder sind mit zarten, feuchten Blättern teils mehrfach überklebt und übermalt. So entstehen intensive Landschaften mit felsigen Küsten. Die Farbe selbst wirkt selten pastos, eher fein ziseliert und mit unzähligen farblichen Abstufungen in vielen Schichten aufgetragen. Optische Tiefe erreichte Kügler bei seinen Tempelbildern, wo große Tore in eine andere Welt zu führen scheinen. Nicht nur "The Doors" kommen da in Erinnerung, auch die vielen Architekturprojekte, an denen Kügler seinerzeit gestalterisch beteiligt war.

Info: HS Galerie Heidelberg, Berliner Straße 109a, verlängert bis Ende Dezember. Geöffnet Mo-Fr 17.0 – 19.30 Uhr. Sa und Sol 11.30-13.30 Uhr, Anmeldung unter www.hsgalerie.de