Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Er war ein Original im besten Sinne: Der Künstler Rainer Lukas Motz alias Munke (1934-1990) hat den Menschen mit seinen Wandmalereien in Heidelberg-Rohrbach viel Freude bereitet. Schätzungsweise 450 Arbeiten entstanden im Laufe seines Künstlerlebens. Einen Überblick über das Gesamtwerk wurde vor drei Jahren von dem ehemaligen Mainzer Museumsdirektor und Domkonservator Hans-Jürgen Kotzur unter dem Titel "Heiter bis makaber – Die Bilderwelt des Heidelberger Malers Rainer Motz, genannt Munke" vorgelegt. Vorausgegangen war eine Retrospektive im Forum für Kunst. Kotzurs Publikation war nur aufgrund eines Zufallsfundes mit Fotos zahlreicher Munke-Bilder möglich. Versteckt waren sie in einer Holztruhe in seinem ehemaligen Atelier.

Kotzur verwahrte über viele Jahre auch den Nachlass Munkes. Diese Dokumente kehren nun wieder nach Heidelberg zurück: "Vorausgegangen war eine langjährige Diskussion um die Auswahl einer geeigneten Institution, verbunden mit einem Offenen Brief an das Heidelberger Stadtoberhaupt Eckart Würzner", teilte Kotzur der RNZ mit. Zunächst wurde das Heimatmuseum Rohrbach ins Auge gefasst, dann auch das Kurpfälzische Museum, aber das Stadtarchiv ist besser geeignet.

Rainer Lukas Motz alias Munke. Repro: RNZ

Der Nachlass umfasst sechs Aktenordner mit Zeitungsberichten, Notizen, privaten Äußerungen sowie Fotos des Künstlers. Nach Kotzurs Worten befände sich in dem Konvolut auch ein unveröffentlichter Katalog des Werkes, "in dem viele seiner inzwischen verschollenen Gemälde verzeichnet sind". Enthalten seien außerdem Unterlagen aus dem Familienbesitz des Künstlers, die von dessen Schwester, Renate Hammerstein aus Rohrbach, beigesteuert werden konnten.

Nach seiner Mittleren Reife begann Munke zunächst eine Lehre als Polsterer und Dekorateur, anschließend besuchte er die Werkkunstschule Darmstadt. 1960 folgte ein Studium an der Freien Kunstakademie Mannheim. Auch heute noch, mehr als 30 Jahre nach seinem Unfalltod, ist Munkes farbenfrohe Vielseitigkeit und expressive Kraft vielen Heidelbergern bekannt, vor allem in Rohrbach, dessen Ortsbild er mit seinen Fassadenmalereien geprägt hat.

Sein Pseudonym lässt sich vermutlich auf den Zirkusnamen "Munkepunke" zurückführen. In der DDR wurde er durch ein Kinderbuch populär. Allerdings nannte sich auch ein 1956 gestorbener ungarischer Lyriker Munkepunke, und während der NS-Zeit hieß ein litauischer Sender Munkepunke; er störte den Empfang deutscher Radiostationen. Aber wer weiß, vielleicht wurde das Pseudonym auch vom Namen des norwegischen Symbolisten Edvard Munch inspiriert.

Munkes wichtigsten Arbeiten entstanden zwischen 1968 und 1975. Das "Walpurgisnacht-Triptychon", das "Triptychon mit der Geschichte des biblischen Daniel", das "Totentanz-Triptychon" und das Triptychon "Babylonische Hure" gelten als seine Hauptwerke. Außerdem schuf er zahlreiche Harlekin-, Gespenster- und Maskenbilder sowie Stillleben. Stilistisch changieren die Arbeiten zwischen Symbolismus, Expressionismus und Neoromantik.