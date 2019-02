Von Matthias Roth

Heidelberg. Den sechsten Internationalen Wettbewerb "Das Lied" konnte die 26-jährige Sopranistin Nikola Hillebrand aus Mannheim für sich entscheiden: Neben einem Preisgeld von 15.000 Euro (gestiftet von der Manfred Lautenschläger-Stiftung) ist der Preis verbunden mit mehreren Konzertauftritten sowie einer Produktion in einem Rundfunkstudio, ermöglicht durch SWR2. Der von dem Bariton Thomas Quasthoff gegründete Gesangswettbewerb zählt zu den wichtigsten weltweit und fand dieses Jahr zum zweiten Mal in Heidelberg statt, unter dem Dach des Internationalen Liedzentrums des "Heidelberger Frühling".

Die Münchener Sopranistin Nikola Hillebrand ist seit 2016 im Ensemble des Mannheimer Nationaltheaters engagiert, wo sie als Gilda in Verdis "Rigoletto", Königin der Nacht in Mozarts "Zauberflöte", Sophie im "Rosenkavalier" von Richard Strauss und als Poppea in Monteverdis "L‘Incoronazione di Poppea" auf der Bühne steht. Gastauftritte hatte sie an der Bayerischen Staatsoper sowie in Glyndebourne. Unter René Jacobs sang sie bei der Mozartwoche Salzburg.

Nikola Hillebrand ist auch Trägerin des Mannheimer Arnold-Petersen-Preises für herausragende künstlerische Nachwuchsleistung. Zusammen mit ihrem Klavierpartner Alexander Fleischer musste sie sich beim "Lied"-Wettbewerb in Heidelberg wie die Konkurrenten auf jeweils fünf ausgewählten Liedern von Brahms, Wolf, Debussy, Ravel, Ives und Killmayer konzentrieren.

Den 2. Preis in Höhe von 10.000 Euro teilen sich die 25-jährige Mezzosopranistin Yajie Zhang aus China und der 26-jährige Bariton Konstantin Krimmel aus Deutschland. Krimmel erhielt ebenso den Publikumspreis in Höhe von 2000 Euro. Der 3. Preis in Höhe von 5000 Euro ging an den 25-jährigen Bariton Michael Rakotoarivony aus Madagaskar. Den Förderpreis in Höhe von 2500 Euro (gestiftet vom Freundeskreis Heidelberger Frühling) erhielt der 26-jährige Bass-Bariton Jeeyoung Lim aus Südkorea. Als bester Pianist des Wettbewerbs und mit 5000 Euro Preisgeld wurde der 29-jährige Matthew Fletcher aus Großbritannien geehrt.

Nach einer Vorauswahl traten 25 Duos aus 21 Nationen in Heidelberg an. Zur Jury unter Vorsitz von Thomas Quasthoff gehörten die Sopranistinnen Juliane Banse und Charlotte Lehmann, Lied-Pianist Malcolm Martineau, Lied-Professor Richard Stokes, die Künstleragentin Helga Machreich sowie die Intendanten John Gilhooly (Wigmore Hall London) und Thorsten Schmidt.

Der Intendant des Heidelberger Frühling sieht in diesem Wettbewerb "einen weiteren wesentlichen Baustein zum Aufbau seines Internationalen Liedzentrums, das in Heidelberg entstehen soll". Schmidt arbeitet seit Jahren daran, den Ruf Heidelbergs als internationale "Lied-Stadt" zu festigen. Er ist überzeugt, dass sich Heidelberg "viel stärker seiner kulturhistorischen Bedeutung als Impulsgeberin für die Entwicklung des Liedes bewusst sein" sollte. Kein Wunder also, dass die Lied Akademie des Festivals mittlerweile zum Exportschlager geworden ist: Ende Januar kooperierte der "Frühling" zum zweiten Mal mit dem Boulez Saal Berlin und veranstaltete dort mit Thomas Hampson einen Ableger der Heidelberger Meisterklassen.