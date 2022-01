Von Stefan Otto

Heidelberg. Nur noch bis Ende Februar ist Sophie Melbinger Ensemblemitglied des Heidelberger Theaters. Mit einem Bein ist die Schauspielerin schon jetzt zurück in ihrer Heimat Oberbayern, um eine neue Laufbahn bei den "Rosenheim-Cops" einzuschlagen. David Mamets "Oleanna" sei in den Zeiten der Pandemie eindeutig zu kurz gekommen, bedauert sie. Nur dreimal konnte das brisante, lange vor der #MeToo-Debatte entstandene Zweipersonenstück über den Konflikt zwischen einem Professor und einer Studentin gezeigt werden. Melbinger spielt darin an der Seite ihres Kollegen Steffen Gangloff; am 14. Januar wird es wiederaufgenommen.

Sophie Melbinger war 2017 zunächst als Gast an den Neckar gekommen, bevor sie in der folgenden Spielzeit fest ins Ensemble aufgenommen wurde. "Beben" von Maria Milisavljevic, das den 34. Heidelberger Stückemarkt eröffnete, Kafkas "Prozess", in dem sie als Josef K. zu sehen war, oder Philipp Preuss’ "Faust"-Inszenierung, die das Heidelberger Publikum vor vier Jahren polarisierte, sind Stücke, die sich der 36-Jährigen besonders eingeprägt haben. Das Schlossfestspiele-Publikum freute sich außerdem über ihren satirischen Biss, den sie bei "Dracula" als Vampirin zeigte.

Aber schon 2017, "als ich gerade ganz frisch in Heidelberg war", wurde sie für eine Episodenrolle bei den "Rosenheim-Cops" engagiert. In der Folge "Mord in C-Dur" war sie als angehende Pianistin mordverdächtig, aber letztlich unschuldig. Überhaupt konnte Melbinger, die den Beruf der Schauspielerin in all seinen Facetten erleben möchte, neben ihrer Arbeit auf der Bühne auch immer wieder vor der Kamera stehen. "Zwischen drei und zwölf Drehtage hatte ich eigentlich jeden Sommer", also in den Theaterferien, rechnet sie vor. Bei zwei Münchener "Tatorten" mischte sie mit, außerdem wurde sie für die saarländische Krimi-Reihe "In Wahrheit" und einige TV-Serien wie "Sturm der Liebe", "Der Alte" oder zuletzt für die finale Staffel von "Um Himmels Willen" engagiert.

"Durch die Pandemie hatte ich einfach mehr Leerlauf als sonst", erklärt die Tochter des Filmkomponisten Stefan Melbinger, wie es nun zu ihrem neuen, festen Engagement als "Rosenheim-Cop" gekommen ist. Als die ersten Aufführungen ausfielen oder verschoben werden mussten, habe sie sich zunächst vermehrt in verschiedenen anderen Bereichen des Theaters und Orchesters Heidelberg eingebracht, dann aber festgestellt: "Ich habe noch Zeit und ich brauche noch Futter." Daher startete sie Anfragen bei verschiedenen Casting-Agenturen. "Dass das jetzt dabei rauskommt, habe ich selber nicht erwartet oder geahnt", sagt Melbinger.

"Es gab ein Casting als Kommissarin", berichtet sie. "Das habe ich tatsächlich in Heidelberg gemacht: Ich saß hier in meiner Wohnung mit Blick auf den Philosophenweg, habe mein Handy auf ein Stativ gestellt und wurde dann mit München verbunden." Auf diese Weise habe sie zwei Szenen mit Dieter Fischer, seit mehr als zehn Jahren der Darsteller des urbayerischen Kommissars Anton Stadler, gespielt. "Das wurde dann den wichtigen Leuten gezeigt, die beim ZDF und der Bavaria die Entscheidungen fällen."

Mit der ZDF-Krimiserie befasst hatte sie sich ja schon für ihr einmaliges Gastspiel. "Es ist kein Nachteil, wenn man schon mal dabei war, weil die Leute dort einen schon kennen", meint sie. "Ich denke, dass sie damals mit meiner Arbeit ganz zufrieden waren und mich positiv in Erinnerung behalten haben." Ausschlaggebend dafür, dass sie nun selbst Kommissarin bei den "Rosenheim-Cops" ist, sei dies jedoch nicht gewesen, vermutet die gebürtige Münchenerin. Hauptkommissarin Birte Andresen heißt sie in ihrer neuen Rolle und verkörpert damit als Bayerin ironischerweise eine Hamburgerin, die als exotische "Zuagroaste" bei den "Rosenheim-Cops" landet. "Birte ist das erste Mal in Bayern. Sie versteht die Sprache nicht und versucht sich zurechtzufinden in dieser neuen, skurrilen Welt", sagt die Schauspielerin über das Rollenprofil.

"Krieg der Sterne", die Episode, die am 4. Januar zu sehen war (und in der ZDF-Mediathek weiterhin zu sehen ist), war ihre erste, in der sie wie beim Online-Casting wieder an der Seite von Dieter Fischer ermittelte. Acht weitere Krimis mit Sophie Melbinger folgen in der gerade begonnenen Staffel, im April sollen dann die Dreharbeiten für die nächste beginnen.