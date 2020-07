Von Matthias Roth

Heidelberg. Generalmusikdirektor Elias Grandy über das Musizieren in Zeiten von Corona.

Herr Grandy, in Ludwigshafen, Speyer oder Darmstadt finden seit etwa drei Wochen wieder Live-Konzerte statt. In Heidelberg wird erst jetzt ein halb-öffentliches Konzert für besonders treue Abonnenten geben. Warum brauchte man hier so lange?

Zunächst ist es sehr schön, dass wir noch vor der Sommerpause überhaupt wieder mit dem Orchester arbeiten können. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Im Zusammenhang mit Corona ist der deutsche Föderalismus sehr deutlich geworden: Die Bundesländer sind unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen Bedingungen und geben sich daher auch unterschiedlichen Corona-Vorschriften. Hessen und Rheinland-Pfalz haben mit anderen Maßnahmen auf die Pandemie reagiert als Baden-Württemberg. Außerdem haben wir den Mitarbeitern und auch dem Publikum gegenüber die Verpflichtung, ein Hygienekonzept auszuarbeiten, das die Gesundheit aller Beteiligter sichert.

Wir dürfen diesen Virus nicht unterschätzen, der die ganze Welt erfasst hat und weltweit zu Einschnitten führt. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt unter anderem in Abstimmung mit dem Betriebsärztlichen Dienst und dem Gesundheitsamt ein klares, verantwortungsvolles Konzept erstellen konnten. Und – das ist meine persönliche Meinung – in Anbetracht dieser wirklich historischen Situation wird am Ende nicht die Frage stehen, wer 14 Tage früher oder später wieder mit Veranstaltungen begonnen hat. Man wird höchstens fragen, ob alle ihren Beitrag dazu geleistet haben, das Infektionsgeschehen so gut es geht – und es gelingt ja in diesem Land sehr gut – unter Kontrolle zu halten. Das wird die Frage sein, wenn das mal überstanden ist.

Ganz untätig war das Heidelberger Orchester während des Lockdowns nicht.

Das Theater und Orchester Heidelberg hat über 30 Auftritte in der ganzen Stadt und im Umland organisiert, die natürlich nicht groß angekündigt werden konnten, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Musiker des Orchesters haben hierbei in kammermusikalischen Besetzungen nicht unerheblich mitgewirkt. Wir haben also in dem Rahmen, in dem es möglich war, Live-Musik angeboten. Doch die Lage war schwierig und ist es immer noch aufgrund der Komplexität der ganzen Situation.

Sprechen wir über die Stipendiaten des Dirigentenforums im Deutschen Musikrat, die unter Ihrer Leitung hier einen Meisterkurs absolvieren. Das Sommerkonzert im Rahmen der Schlossfestspiele konnte nicht stattfinden.

… aber das Abschlusskonzert des Workshops können wir doch machen, wenn auch leider nur vor kleinem, ausgewähltem Publikum. Das Dirigentenforum gilt der Förderung junger Orchesterleiter und existiert mehrere Jahrzehnte. Die Zusammenarbeit des Philharmonischen Orchesters mit dem Forum ist ein wichtiger Pfeiler der Nachwuchsförderung.

Stellen die jetzigen Abstandsregelungen im Orchester die Stipendiaten vor besondere Herausforderungen?

Ein Dirigent steht ja immer besonderen Herausforderungen gegenüber, und man muss lernen, diese zu meistern. Die Aufgabe ist, Lösungen zu finden. Wir wollten Werke aufführen, bei denen man tatsächlich ein Orchester vor sich hat und keine Kammermusikbesetzung. Die Streicher und vor allem die Bläser sitzen nun weiter auseinander als üblich: Das ist klanglich manchmal heikel. Auch Timing-Fragen oder das Zusammenspiel sind durch die aktuelle Aufstellung etwas erschwert. Aber diese Schwierigkeiten sind nicht so groß, dass man sie nicht bewältigen könnte. Heute in der Probe ging es in keinem Moment um solche Corona-bedingten Schwierigkeiten. Also insofern ist der Probenablauf wieder relativ normal.

Vielleicht noch ein Wort zur kommenden Orchestersaison im Herbst: Konnte wenigstens ein kleiner Teil der eigentlich vorgesehenen Programmierung auch im Corona-Konzept umgesetzt werden?

Wir freuen uns wahnsinnig, dass es uns gelungen ist, ein Konzept zu entwickeln, das die Grundlage bietet, die Philharmonischen Konzerte in der Neuen Aula fast wie ursprünglich geplant stattfinden zu lassen. Wir haben das sehr genau berechnet und hatten für die Aula von vornherein eher Werke aus dem klassisch-romantischen Repertoire vorgesehen, die der Größe des Raums angemessen sind. Hier den "Sacre" von Strawinsky aufzuführen, wäre auch unter Normalbedingungen nicht sinnvoll. Zum Beispiel haben wir im 1. Philharmonischen Konzert Beethovens Erste Sinfonie und das Mozart-Klavierkonzert Nr. 27 (B-Dur) auf dem Programm, die auch mit größeren Abständen in diesem Raum gut machbar sind. Das Stück von Karola Obermüller, die den Künstlerinnenpreis der Stadt Heidelberg erhält, passt ebenfalls. Das kann so umgesetzt werden, wie es gedacht war.

Wie ist die Stimmung im Orchester?

Insgesamt ist einfach die Freude sehr groß, überhaupt wieder zusammen spielen zu können. Das ist deutlich spürbar. Der Hunger, der Durst nach Live-Musik ist sehr hoch, sowohl im Orchester als auch im Publikum. Diese Verbindung einer Gemeinschaft durch den Klang, die ein Live-Konzert ausmacht und die ich zuhause nicht herstellen kann, löst große Begeisterung aus, und die Vorfreude ist riesig – auf beiden Seiten. Dieser kleine Testlauf nun mit dem Stipendiaten-Konzert wird zeigen, dass es möglich ist und wie es im Herbst weitergehen wird: Es wird vielleicht alles ein bisschen anders ausschauen, aber es wird sich nicht anders anfühlen. Da bin ich und sind wir alle im Moment sehr zuversichtlich.