Von Matthias Roth

Heidelberg. Die "Location" hat etwas Besonderes: Der Park der Villa Krehl in Handschuhsheim bietet gerade für musikalische Veranstaltungen ein außerordentliches Flair - aber was noch wichtiger ist: auch eine ausgezeichnete Akustik. Das zeigte das Serenadenkonzert der "Klassik in Handschuhsheim" sehr eindrücklich, bei der Werke von Mozart, Schönberg und Reinhold Glière zu hören waren.

Doch leider weiß der Initiator und Koordinator dieser Konzertreihe, Michael Leitz – der selbst Geiger ist – noch nicht, wie es gerade mit diesem Veranstaltungsort weitergeht. Die Villa ist verkauft worden und soll umgebaut werden. Man kann sich nur wünschen, dass die Gespräche mit den neuen Besitzern, die noch zu führen sind, Früchte tragen werden im Sinne der bisherigen Veranstaltungen.

Im vierten hier stattgefundenen Konzert hörte man, wie gesagt, nicht nur bekannte Hits, was die Ambitioniertheit der Musiker unterstrich. Das Lupot-Streichquartett, benannt nach dem Erbauer der Geige des Primarius, eröffnete den lauschigen Abend mit einem frühen Mozart-Werk (B-Dur, KV 159) und bewies dabei nicht nur musikalische Eloquenz und sichere Intonation, sorgsame Phrasierung und klangvolles Zusammenspiel, sondern wusste auch die hervorragenden akustischen Gegebenheiten für sich zu nutzen.

Die Harfenistin des Mannheimer Nationaltheater-Orchesters, Nora von Marschall, glänzte sodann in einer Rarität von Arnold Schönberg, dem "Notturno für Streicher und Harfe" aus dem Jahre 1895/86, das noch ganz schwelgerisch gehalten ist, sodann aber im technisch anspruchsvolleren Harfenkonzert von Reinhold Glière (1938). Der russische Komponist, der 1956 starb, blieb sein ganzes Musikleben bei der spätromantisch-impressionistischen Tonsprache, die sich in diesem Konzert in zahlreichen Ähnlichkeiten und Anleihen niederschlägt: Ist es hier Wagner und dort Debussy, so besonders im Mittelsatz ganz deutlich und fast zitiert: Brahms. Nora von Marschall und das zum Sextett erweiterte Lupot-Quartett spielten eine Fassung von Emanuele Savagnone, der auch zugegen war.

Eine Scarlatti-Zugabe der Solistin und ein Intermezzo aus der Oper "Cavalleria rusticana" mit allen Beteiligten beschlossen dieses Konzert.