Von Matthias Roth

Heidelberg. Das "Punkt"-Festival aus Kristiansand hat 2009 offenbar große Eindrücke hinterlassen, als es erstmals im Rahmen von Enjoy Jazz gastierte. Sowohl bei Rainer Kern, dem hiesigen Veranstalter, als auch bei Jan Bang, dem Kreativkopf im südlichsten Süden Norwegens, der dort nicht nur als Festivalmacher, sondern auch als Sampler aktiv ist (und als solcher heute Weltruf genießt), sind quasi die Nachwehen dieser Begegnung vor zehn Jahren noch heute zu spüren. Jetzt ist Jan Bang Artist in Residence bei Enjoy Jazz und stellte sich mit zwei Projekten im Heidelberger Karlstorbahnhof vor.

Was ein Sampler ist, sollte erklärt werden. In Kurzkurzform ist das jemand, der Musik aufnimmt, elektronisch verarbeitet und wieder abspielt. Bei genauerem Blick ist das natürlich komplizierter. Künstlerische Entscheidungen sind nötig, wenn es um die Frage geht: Was macht man aus dem Material, wenn man es nicht nur originalgetreu wiedergeben will? Wenn man ihm neue rhythmische Struktur, neue Klangqualitäten geben will? Wenn man aus dem Gefundenen ein neues, eigenes Stück machen will?

Schon die Frage des zugrunde gelegten Materials ist ja im Prinzip eine künstlerische Entscheidung. Die Trondheim Voices, ein siebenköpfiges Frauen-Vokalensemble, das die stimmlichen Errungenschaften einer Meredith Monk aufgreift und in vielfach-polyfone Klanggewebe umsetzt, gab die Grundlage am ersten Abend, am zweiten folgten fünf Musiker des Ensemble Modern aus Frankfurt, die zusammen mit dem "Großmeister des Samplings" (Rainer Kern) improvisierten.

Während das Instrumentalensemble mit Jan Bang zusammen auf der Bühne agierte, bot das Vokalensemble sein Programm separiert in der ersten Konzerthälfte. Bang griff dieses höchst differenzierte Klangmaterial zusammen mit Erik Honoré (Elektronik) und Erwin Ditzner (Perkussion) im zweiten Teil auf. Letzteres war weniger gelungen als das Live-Sampling mit dem Ensemble Modern, denn es fiel (mit Ausnahmen des Schlagzeugers) stets in gleiche Klangmuster und Rhythmen. In jedem Falle aber war es eine spannende Begegnung von Live-Musik und Elektronik, auch wenn da sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist.