Heidelberg. (RNZ) Was esse ich heute? Wo kaufen wir ein? Ist das gesund? Finde ich das lecker? Tut mir das gut? Auf diese Fragen sucht das junge Recherchetheaterkollektiv "versuchsweise" mit dem Stück "The TrENd" Antworten. Tag für Tag beschäftigen wir uns bewusst oder unbewusst, voller Idealismus oder eher gestresst mit der Ernährung. Wir denken, reden und diskutieren über Essen, über Fleischkonsum, Veganismus, zu viel Zucker im Kaffee. Frühstück, Mittag- und Abendessen werden via Instagram der Welt präsentiert. In regelmäßigen Abständen gibt es Infos über das neueste Superfood gleich mit passenden Rezepten.

Basierend auf den Ergebnissen von Interviews, Beobachtungen und Selbstversuchen entsteht eine szenische Collage über das Essen.

Info: Heidelberg, Samstag, 20., und Sonntag, 21. November, 19.30 Uhr, Theater im Karlstorbahnhof. RNZ-Ticket Seite 25; 9,80 Euro.