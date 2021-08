Heidelberg. (RNZ) Am 29. September wird "Torch" alias Frederik Hahn 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass veranstalten der Karlstorbahnhof, das Label 360° Records und das Kulturamt der Stadt ein großes Jubiläumskonzert im Königssaal des Heidelberger Schlosses.

Mit seinem Ansatz, Rap, Philosophie und Literatur miteinander zu verschmelzen, inspiriert der gebürtige Heidelberger bis heute Menschen unterschiedlicher Generationen, sozialer Schichten und kultureller Hintergründe. Mit dem Lied "Fremd im eigenen Land" (1992) und dessen antidiskriminierendem Inhalt hat er mit seiner Band Advanced Chemistry internationale Aufmerksamkeit auf Rassismus in Europa gelenkt, sowie mit seinem Solo-Album "Blauer Samt" (2000) große Erfolge im deutschsprachigen Raum gefeiert.

Zu seinem 50. Geburtstag veröffentlicht er seine Monografie zum Album "Blauer Samt" mit Einblicken in dessen Entstehungsprozess, seine Hip-Hop-Philosophie und Erläuterungen zu den einzelnen Liedern. Hahn gilt als einer der einflussreichsten zeitgenössischen Dichter aus Heidelberg, der mit Liedern wie "Wunderschön” (Ode an Heidelberg) oder "Ich hab geschrieben” ("progressive Universalpoesie”) eine literarische Brücke zur Heidelberger Romantik schlägt.

Anlässlich des 50. Geburtstags wird es verschiedene Events geben; ein einzigartiges Konzert im Königssaal des Schlosses am Samstag, 2. Oktober, ein kostenfreies, kulturelles Familienprogramm beim Skatepark "Am Römerbad" am Sonntag, 3. Oktober, sowie eine zweiteilige Lesung inklusive Podiumsgesprächen mit Gästen aus der Wissenschaft am Montag, 4. Oktober, zum Buch "Blauer Samt" in der Alten und Neuen Aula am Universitätsplatz.

Der Vorverkauf für das Konzert hat begonnen, die Tickets sind hier und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.