Heidelberg. (RNZ) Nach zwei Jahren Corona-Pause macht zum St. Patrick’s Day das Irish Pub "O’Reilly’s" in der Brückenkopfstraße wieder auf. Ein Comeback, wenn auch nur für eine Woche, denn laut Betreiber ist die Zukunft des Pubs ungewiss. Doch diese eine Woche von Montag, 14., bis Sonntag, 20. März, soll alles so sein wie früher: Pub Quiz, Champions League und Rugby im Fernsehen, Karaoke, Livemusik – und natürlich die große Party zum St. Patrick’s Day. Zum Tag des irischen Nationalheiligen am Donnerstag, 17. März, spielen alte Bekannte im O’Reilly’s: die Heidelberger Indie-Folk-Band Idiots in the Crowd. Das Quartett hat schon viele Male den Pub gerockt. "Idiots in the Crowd" präsentieren ihre Songs an diesem Abend unplugged, also ohne elektrische Instrumente.

Doch auch bei dieser vermeintlich etwas ruhigeren Konzert-Variante wird getanzt und gefeiert. Die Idiots spielen eigene Stücke, irische Traditionals und Coverversionen der größten Rock-Songs, die die Band auf ihre ganz eigen Art interpretiert. Da spielt die Geige auch schon mal ein Rock ’n’ Roll-Solo.

Info: Heidelberg, Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr, O’Reilly’s Irish Pub, Brückenkopfstraße 1. Eintritt frei.