Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Zum 25-jährigen Bestehen des Heidelberger Karlstorkinos könne er sich "keine bessere Ouvertüre vorstellen als die Filmtage des Mittelmeeres", sagt Claus Schmitt. Denn in diesem Zeitraum ist das Kommunale Kino auch für das beliebte Festival mit seinem internationalen Programm zur festen Spielstätte geworden. In seiner engagierten Eröffnungsrede im vollbesetzten Saal sprach der Vorsitzende des Medienforums deshalb von einer "wunderbaren Freundschaft" mit dem kooperierenden Montpellier-Haus und seiner Leiterin Karla Jauregui.

Im Rückblick auf die glorreiche Vergangenheit des Heidelberger Kino-Lebens sowie auf das nunmehr 30-jährige Bestehen des Medienforums hob Schmitt zugleich den "großen kulturpolitischen Stellenwert" der kommunalen Einrichtung hervor. Mit ihren entgegen dem Branchentrend steigenden Besucherzahlen sei das Karlstorkino nicht nur eine "zukunftsfähige Einrichtung", sondern geradezu "zur Zukunft befähigt", weil es neben der Vermittlung des Filmerbes vielfältige Formen der sozialen Teilhabe ermögliche.

In der Diskussion um den in Frage stehenden Altstadt-Standort des Kinos forderte Schmitt deshalb erneut eine Lösung mit zwei Spielstätten. Entsprechend nannte Andrea Edel vom Kulturamt der Stadt in ihren Grußworten das Karlstorkino eine "Preziose des Heidelberger Kulturbetriebs" und die Filmtage des Mittelmeeres, die in diesem Jahr (noch bis 2. Februar) 25 Produktionen aus 18 Ländern präsentieren, einen "Anlass zur Horizonterweiterung".

Eine solche ermöglichte kurz darauf der ägyptische Eröffnungsfilm "Yomeddine" von Abu Bakr Shawky, der in einer Leprakolonie am Rande von Kairo spielt, mit Laiendarstellern gedreht wurde und von einer wunderbaren Freundschaft ganz anderer Art erzählt.

In dem sprunghaft montierten, etwas langatmigen Roadmovie begibt sich der von Lepra-Narben gezeichnete Beshkay zusammen mit dem nubischen Waisenjungen Obama auf die Suche nach seiner Familie. Dabei erleben die beiden Außenseiter, deren Beziehung nur vage definiert wird, allerlei Abenteuer und Rückschläge. Sie erfahren Ausgrenzung und Diskriminierung, aber auch Solidarität.

"Ich bin ein Mensch", verteidigt sich einmal Beshkay, als er wiederholt bedrängt wird. Und bei anderer Gelegenheit spricht ihm sein kleiner Begleiter Mut zu: "Du bist nicht krank. Du hast nur Narben, die nicht mehr verschwinden." "Yomeddine" (der Titel bedeutet "Jüngstes Gericht") ist ein sich vorhersehbar entwickelnder Film mit einer menschenfreundlichen Botschaft, der seine dokumentarischen Ansätze leider immer wieder durch visuelle Klischees verwässert und die mögliche Vertiefung der Bilder einer vordergründigen Dramatisierung opfert. Beshkays auf den Originaltitel bezogene Hoffnung besteht schließlich darin, dass beim Jüngsten Gericht alle Menschen gleich sind.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, englische Untertitel, 30. Januar, 21.30 Uhr; 31. Januar, 13 Uhr.