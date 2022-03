Heidelberg. (me) Auf dem Zettel: Jan Dismas Zelenkas "Hipocondrie à 7 Concertanti in A-Dur", Berthold Tuerckes "Kassandra-Male für gemischten Chor zu 12 Stimmen", komponiert 2020, jetzt Uraufführung, verwoben mit wiederum Zelenkas "Miserere c-Moll". Dann das Titelthema Johann Sebastian Bachs Kantate "Ihr werdet weinen und heulen" verquickt mit der Neukomposition von Lisa Streich, ebenfalls Uraufführung. Zum Schluss Charles Ives’ "The Unanswered Question" für Trompete, vier Bläser und Streichorchester in der Fassung für historische Instrumente.

Klingt altmodisch und modern zugleich? Ironisch und gediegen auf einmal? Irgendwo in der Palette zwischen tiefer Trauer und sehnsuchtsvoller Hoffnung und aufsprudelnder Freude zum Frühling? Das soll es wohl auch. Denn "Entgrenzung" lautet das Thema der Reihe "Standpunkte" und des Abends.

Und das heißt auch: Grenzen sprengen. Die eigenen. Die des Denkens. Die der Hörgewohnheiten. Des Bequemen. Der Erwartungshaltung. Lisa Streich kann das.

Die Schwedin hat ihr neues Werk für das Heidelberger Klangforum komponiert. Das stößt auf großes Interesse, auch über Heidelberg hinaus. Der SWR 2 schneidet dieses besondere Konzert beim Heidelberger Frühling unter Leitung von Walter Nußbaum mit der Heidelberger Schola und dem Ensemble Aisthesis mit und sendet es am Montag, 13. Juni, im Radio.

Info: Heidelberg, Freitag, 1. April, 19.30 Uhr, Peterskirche. Konzerteinführung um 18.45 Uhr. Karten von 20 bis 46 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.