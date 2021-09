Von Marion Gottlob

Heidelberg. Erstmals hat der Heidelberger Literaturherbst einen Festivalthemenschwerpunkt: "Vielfalt Liebe. Vielfalt Literatur". Bürgermeister Wolfgang Erichson sagt: "Autoren sowie Künstler haben sich mit neuen Texten kreativ mit dem Thema Liebe auseinandergesetzt. Es freut mich, dass im Rahmen dieses Schwerpunkts erstmals auch die Unesco-Literaturstadt Heidelberg und die Rainbow City Heidelberg literarisch zusammengebracht werden."

Vom 16. bis 19. September gibt es an vier Tagen 30 Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet: 18 in den bekannten Festivalformaten wie "Literatur findet Stadt" oder "Heidelberg liest" und zwölf weitere im Rahmen des Themenschwerpunkts. Noch eine Besonderheit: Zu erleben sind sowohl deutschlandweit bekannte Schriftsteller und Künstler als auch zahlreiche Talente aus der Rhein-Neckar-Region. Warum erstmals einen Themenschwerpunkt? Das Organisationsteam um Veronika Haas und Regina Wehrle war sich einig: "Wir möchten dem Festival neue Impulse geben – für das Publikum wie für die Künstler. Liebe ist eine Erfahrung, die wir alle miteinander teilen."

Eröffnet wird der 7. Literaturherbst mit der Lesung von Iris Hanika im Deutsch-Amerikanischen Institut (Sofienstraße 12) am Donnerstag, 16. September, um 20 Uhr. Die Trägerin des Preises der Leipziger Buchmesse wird aus ihrem Roman "Echos Kammern" lesen. Es geht um die Liebe zwischen einer Dichterin und einem jüngeren Doktoranden. Nicht versäumen sollte man auch die Lesung der Heidelberger Autorin Florence Brokowski-Shekete am Sonntag, 19. September, um 11 Uhr im DAI. Ihre Autobiografie "Mist, die versteht mich ja!" wurde zum Spiegel-Bestseller.

Weitere Highlights: Im DAI lässt die Historikerin Maren Richter ihre Zuhörer am Samstag, 18. September, um 16.30 Uhr am Lebenslauf von Maria Daelen teilhaben: Die Ärztin und Politikerin lebte die "Vielfalt Liebe" in den 1920er und 1930er Jahren mit der Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach, mit ihrem späteren Lebenspartner Wilhelm Furtwängler wiederum erlebte sie die nationalsozialistische Diktatur. Die Cellistin Pirkko Langer spielt Stücke mit einem Bezug zu Daelens Biografie.

Es gibt ein Podiumsgespräch zum Themenschwerpunkt "Vielfalt Liebe. Vielfalt Literatur" am 18. September um 18.30 Uhr im Karlstorbahnhof. Um 20 Uhr folgt das Konzert der Sängerin, Songwriterin und Autorin Katharina Franck, bis heute bekannt als Frontfrau der "Rainbirds".

Sonja Weichand liest aus "schuld bewusstsein" über Frauen im Nationalsozialismus am Samstag, 18. September, um 15 Uhr im Haus der Begegnung, Merianstraße 1. Hingewiesen sei ebenfalls auf die berührende Liebesgeschichte: Michael Buselmeier wird am Freitag, 17. September, um 18 Uhr im DAI aus "Elisabeth – Ein Abschied" lesen. Es geht um die Demenz-Erkrankung seiner Frau.

Auch an Kinder ist gedacht: Silvia Schröer gestaltet am Samstag, 18. September, 12 bis 13 Uhr, eine Märchen- und Bastelstunde in der Stadtbibliothek. Um 15 Uhr folgt eine Lesung für Kinder und Jugendliche in der Murkelei-Buchhandlung, Plöck 46.

Veronika Haas betont: "Ein professionelles Programm, das von einem kleinen Team organisiert wird." Für das ehrenamtliche Team ein großer Kraftakt, gerade in Corona-Zeiten. Heuer wird das Festival von der Stadt Heidelberg, dem Amt für Chancengleichheit, über das Bundesprogramm "Neustart Kultur" und Sponsoren gefördert. Haas und Wehrle: "Die Vorbereitung war sehr aufwendig. Nun freuen wir uns mit unserem Publikum auf Begegnungen mit über 70 Autoren und Künstlern."

Info: Mehr zum Programm unter www.literaturherbstheidelberg.de