Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Not macht erfinderisch und durch die Corona-Pandemie war (und ist) die Not ziemlich groß. Doch während manche in Schockstarre verfielen, wurde die Heidelberger Dozentin Dr. Ulrike Mielke kreativ. Sie verlegte ihren Literaturkreis schon im März 2020 ins Internet – und stieß auf riesige Begeisterung. Über 500 Menschen folgten ihr, bereits im Sommer 2020 legte die Romanistin und Philosophin ihr erstes Buch vor "Ein Vierteljahr Lesen". Die Pandemie dauerte an, der virtuelle Lesekreis ebenso, jetzt ist ein zweiter Band erschienen "Das Spiel von Macht und Ohnmacht".

Das Thema hätte nicht besser gewählt sein können, denn im Corona-Lockdown zwischen Homeoffice, Homeschooling, Kurzarbeit und Ausgangssperren fühlten sich wohl die meisten Menschen ziemlich ohnmächtig und spürten die Macht staatlicher Eingriffe. "Beispiele zu Macht und Ohnmacht bietet die Literatur in Hülle und Fülle", schreibt Ulrike Mielke in ihrem Vorwort. Denn zu Themenbereichen wie "Liebe", "Politik", "Wirtschaft", "Angst" und "Alter" sollten je vier Texte diskutiert werden – nicht viel angesichts der Dichter und Denker, die Macht und Ohnmacht thematisiert haben.

Doch die Auswahl macht’s und die ist der Autorin gelungen. Schon Seneca zeigt seinen Zeitgenossen Wege zu mehr Seelenruhe, während Reiner Kunze in seinem Gedicht zum Mauerfall die Ohnmacht gegen Mauern so glasklar auf den Punkt bringt. Nicht fehlen dürfen auch Klassiker wie Immanuel Kants Frage "Was ist Aufklärung?" sowie Karl Poppers Überlegungen zu Freiheit und intellektueller Verantwortung. Diese Texte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nochmals zu lesen und Ulrike Mielkes klugen Anregungen zu folgen, ist lehrreich – und tröstlich.

In vielen Beiträgen leben Figuren wieder auf, die eine Neubetrachtung unbedingt lohnen. So treffen unter dem Oberthema "Gesellschaft" Effi Briest, Emma Bovary und Anna Karenina aufeinander, alle drei gefangen in Strukturen, aus denen sie sich nicht befreien können. Ergänzt wird dieses Kapitel durch eine Passage aus Guy de Maupassants Novelle "Fettklößchen": "Das Leben schien stehen geblieben zu sein. Die Läden waren geschlossen, die Straßen stumm." Lockdown in Paris? Nein, Rouen im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, als die Nationalgarde geflohen war und die Stadt den Preußen überlassen hat. So viel Ähnlichkeit verblüfft und regt an, erneut gründlich über das Problem der Solidarität nachzudenken.

"Die Texte sind für mich lebensrettende Pillen für die traumatisierte Seele", hat eine Teilnehmerin des virtuellen Literaturkreises der Autorin rückgemeldet. Ulrike Mielke hat sich längst von der Dozentin zur Autorin gewandelt, und wie schön sie erzählen kann, beweist ihr Märchen "Das Komplott", das sie allen Lesern statt eines Nachworts spendiert. Darin wird endlich einmal erklärt, wie es zu dieser Pandemie kommen konnte. Corona Opulentia, Virusus und Kerosina Magna hatten nämlich ihre Finger im Spiel – aber am Ende ist alles gut.

Derzeit pausiert der virtuelle Literaturkreis, im Herbst will Ulrike Mielke ihn wieder aufnehmen. Bis dahin sei die Lektüre ihrer beiden Bücher empfohlen.

Info: Ulrike Mielke: "Das Spiel von Macht und Ohnmacht", Heidelberg, 2021, 312. S., 19,50 Euro. Im Buchhandel und unter www.mielke-hd.de.