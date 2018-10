Von Heide Seele

Heidelberg. Es ist kein Wunder, dass zur Eröffnung dieser Ausstellung zahlreiche Kunstfreunde erschienen, denn sie trägt einen ebenso treffsicheren wie positiv konnotierten Titel: "Lebensnah". Fünf Künstlerinnen und zwei männliche Kollegen zeigen Arbeiten, in denen das Figürlichen den Ton angibt. Dabei gehen sie aber nicht unbedingt retrogewandt vor, sondern schlagen eigene, auch unkonventionelle Wege ein. Der Mensch gibt dabei das durchgehende Motiv ab.

Katja Hess stellt ihre unter Zeitdruck stehenden Damen vor, die flippig und voller Bewegung mit wehendem Rock im Eilschritt dahin huschen. Sie wirken, zumeist von hinten gezeigt, äußerst lebhaft. Dass sie nach Fotos gemalt sind, ist nicht zu übersehen und wird auch nicht verschleiert.

Von ganz anderer Art sind die Beiträge von Petra Lindenmeyer, der Kuratorin der Ausstellung, die in ihrer Serie "Senti!" zehn im laufenden Jahr entstandene Fotografien zeigt und mit dem Gebrauch von Stickgarn ihren Arbeiten etwas im Wortsinn "Überhöhendes" mitgibt. Mit derart hausfraulich konnotierten Requisiten weiß sie humorvoll umzugehen.

Rita Roeßlings Beiträge beeindrucken durch ihre Vitalität und widmen sich dem Menschen wie auch dem Tier. Die Malerin entwirft gerne gespenstische Wesen in einer seltsamen Welt, vor der sie staunend zu stehen scheint. Dabei lässt sie ihr Faible für Cartoons durchblicken. Michaela Cremer zeigt, wie man sich mit Hilfe eines "Selfies" auf sich selbst besinnen kann und verleiht einer recht ausladenden Figur einen Hauch von Bedrohlichkeit. Sie verwendet Tusche, Ölkreide und Büttenpapier, während sich Stephanie Roos dem modernen Menschen widmet, dem sie nachzuweisen scheint, wie durchaus bedeutsam Kleidung für ihn sein kann.

Paul Manfred Kästner lässt erneut Autobiografisches durchschimmern, gepaart mit seiner unverkennbaren Handschrift. Er malt mit Öl auf Baumwolle, und in seinen eigenwilligen Szenen auf verschiedenartigen Oberflächen treten gespenstische Wesen auf, wobei er auch Studien zu großen Formaten zeigt und nicht selten Schrift einsetzt. Dirk Klomann bevorzugt saftig-satte Farben, die ebenso lebhaft wie reizend sind. Sie bereichern seine Motive, wie etwa das so populäre Duo "Maler und Modell", das er in seiner "Im Atelier" benannten Arbeit gescheit durchzudeklinieren weiß.

Werner Schaub, Vorsitzender und unermüdliche Motor des Forums für Kunst, sprach freundliche Begrüßungsworte, bevor Rainer Kleinstück, der Christian Adam "erlebte" (dieser hatte die Texte verfasst), eine tief schürfende Einführungsansprache hielt, auf die eine Performance folgte. Die Gäste der Vernissage lauschten mit nachdenklichen Gesichtern, zumal bedenkenswerte Sätze zu hören waren wie "Die Menschen manipulieren andere, um von sich selbst abzulenken."

Info: Ausstellung im Forum für Kunst, Heidelberg, Heiliggeiststraße 21, bis 11. November.