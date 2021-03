Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Sie glänzen, sind zeitlos schön und verströmen einen Hauch von Luxus. Kerzenleuchter, Schalen, Teekannen und Schreibgeräte aus Messing als "Geräte für den täglichen Bedarf in Haushalten mit gehobenen Ansprüchen" zu bezeichnen, wäre zwar korrekt, aber schnöde. Deshalb heißt die Ausstellung, die im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH) genau das zeigt, auch trefflich "Schimmernde Schönheiten". Dass das Museum am Montag wieder öffnen kann, ist für Museumsdirektor Dr. Frieder Hepp und Kuratorin Dr. Karin Tebbe nach drei Monaten ohne Publikumsverkehr ein besonderes Geschenk. "Die Begegnung mit den Originalen bleibt einzigartig, und die Wertschätzung dafür bringen erst die Museumsbesucher ins Haus", so Hepp

Gold ist weit kostbarer, Silber ist auch ganz hübsch. Warum also gerade Messing? Als "Metall der Munterkeit und des Frohsinns" wird das goldglänzende Material 1923 in einem Beitrag in dem Heft "Deutsche Kunst und Dekoration"charakterisiert. Da blicken Geräte aus Messing allerdings bereits auf eine lange Geschichte zurück, denn seit der Jahrtausendwende bringen Jugendstil (siehe Stichwort) und Art déco eine neue Vielfalt an Messingobjekten hervor. Das Material liegt voll im Trend, es besitzt großes Potenzial hinsichtlich seiner industriellen Verarbeitung, ist vielfältig einsetzbar und langlebig.

Hintergrund > Der Jugendstil wird als Gegenreaktion auf den Historismus des späten 19. Jahrhunderts von England ausgehend als ein neuer Stil propagiert, der sich rasch auf dem europäischen Kontinent und in Amerika verbreitet. Dieser internationale Stil wird durch verschiedene Zentren gestalterisch [+] Lesen Sie mehr > Der Jugendstil wird als Gegenreaktion auf den Historismus des späten 19. Jahrhunderts von England ausgehend als ein neuer Stil propagiert, der sich rasch auf dem europäischen Kontinent und in Amerika verbreitet. Dieser internationale Stil wird durch verschiedene Zentren gestalterisch geprägt. In Deutschland erhält er – nach der Münchner Zeitschrift "Die Jugend" – den Namen "Jugendstil". Seine Blütezeit ist die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Der Jugendstil ist von der Idee durchdrungen, Alternativen zu maschinell produzierten Massenwaren zu schaffen und dabei ästhetisch und handwerklich anspruchsvolle Produkte hervorzubringen. Dieser Gedanke lässt sich auf die englische "Arts and Crafts"-Bewegung zurückführen, deren prominenteste Vertreter John Ruskin und sein Schüler William Morris sind. Zu den zentralen Forderungen der englischen Reformer gehören der Ruf "Zurück zur Natur" als Basis für jegliche kreative Tätigkeit und der Einklang von Entwurf und Ausführung. Der Jugendstil entwickelt sich zu einer Lebensanschauung, die sich auf alle Bereiche erstreckt. Das Gesamtkunstwerk ist das Ziel. Kunst und Leben sollen vereint werden. Formal äußert sich dieses Streben in einem einheitlichen Design: Von Gebrauchswaren bis hin zum Interieur und zur Architektur sollen alle Elemente ein und dieselbe ornamentale Handschrift tragen.

[-] Weniger anzeigen

Darüber hinaus eignet sich Messing mit seiner goldschimmernden Oberfläche zur Repräsentation und bürgerlichen Prachtentfaltung. Die Produktpalette ist breit gefächert: Dekorative Kerzenleuchter, große Bowlengefäße, mehrteilige Schreibtischgarnituren, Schalen, Vasen, Teekannen sowie Tischleuchten und Wasserkessel aus Messing künden vom Geschmack ihrer einstigen Besitzer.

Die Ausstellung schlägt einen Bogen vom ornamental bewegten Jugendstil zum sachlicheren Art déco. Sie präsentiert mehr als 100 Objekte, darunter auch Entwürfe namhafter Künstler wie Peter Behrens, Bruno Paul oder Jan Eisenloeffel. Die Waren aus Messing werden durch weltbekannte Firmen wie AEG, WMF oder Neue Münchner Kunst vertrieben; das belegt den besonderen Stellenwert des Materials zu Beginn der Moderne. Schmückend, aber auch funktional und vor allem technisch auf dem neuesten Stand, zeigt sich das "Gold des Bürgers" in der Ausstellung "Schimmernde Schönheiten". Die RNZ stellt in einer losen Serie einige der Exponate vor.

Wer sind Sie? Ich bin ein 13-flammiger Leuchter und ziemlich variabel. Man kann mich nämlich drehen, sodass sich mein Anblick immer wieder verändert.

Wie alt sind Sie? Entworfen wurde ich 1901, angefertigt um 1904, genau erinnere ich mich nicht mehr. Mein stattliches Alter sieht man mir jedenfalls nicht an.

Wer hat Sie erschaffen? Das war Bruno Paul, ein sehr vielseitiger Künstler. Er studierte an den Kunstakademien in Dresden und in München zunächst Malerei, wendet sich dann aber dem Kunsthandwerk zu. So entstand auch ich. 1903 gründet er zusammen mit acht weiteren Künstlern die "Münchner Vereinigung für Angewandte Kunst". Bruno Paul machte dann Karriere in Berlin, wo er Leiter der Unterrichtsanstalt am Kunstgewerbemuseum wurde. Außerdem war er Gründungsmitglied des Deutschen Werkbundes. Wie bei vielen seiner Künstlerkollegen galt auch sein Interesse der Gestaltung aller Lebensbereiche – ganz im Sinne des Jugendstils.

Was ist das Besondere an Ihnen? Ich bin schnörkellos schön, pflanzliche Ornamente sind nicht so mein Ding. Nur geometrische Rillen zieren meinen Fuß, den oberen Teil meines Schaftes sowie die Tüllen auf den beweglichen Leuchterarmen. Puristisch chic eben. Auf der zehnten Münchner Sezessionsausstellung 1904 erhielt mein Design dafür auch sehr viel Anerkennung.

Info: Das KMH, Hauptstraße 97, öffnet am Montag, 8. März, von 10 bis 18 Uhr; der Eintritt ist frei. Danach gelten die üblichen Öffnungszeiten die bis so von 10 bis 18 Uhr.