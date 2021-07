Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Ein makellos glatter und geschwungener Frauentorso erhebt sich in der Abenddämmerung, zeigt die perfekte Schönheit des menschlichen Körpers. Ein anderes Bild wirkt dissonant: Flecken und Schatten bedecken die Figur und deuten Störungen an. Vivian Greven präsentiert in ihrer virtuosen Schau "Nabel" im Heidelberger Kunstverein konzeptuelle Malerei, die sich mit Körpern und Körperbildern beschäftigt. Mit ihren Abbildungen antikisierender Skulpturen hinterfragt die Karlsruher Kunstprofessorin die Vorstellung eines unversehrten, vollkommenen Körpers und gängige Schönheitsideale. 1985 in Bonn geboren, schloss sie 2015 als Meisterschülerin an der Kunstakademie Düsseldorf ab und hat seit dem eine beachtliche Karriere vorzuweisen. 2020 waren ihre Werke in einer Vielzahl von Ausstellungen zu sehen, unter anderem in der wegweisenden Schau "Jetzt! Junge Malerei" in den Hamburger Deichtorhallen.

Ihre androgyn wirkenden Heldinnen und Helden Judith, Elektra oder Paris sind dem biblischen und antiken Bild- und Mythenschatz entnommen, ringen tatsächlich aber mit der Erfahrung des "Menschseins im Körper" (Greven) von heute. Das Streben nach Perfektion in der schönen neuen virtuellen Bilderwelt des Smartphones und auf Instagram unterwirft den Körper idealtypischen Vorstellungen. Er wird zur Zielscheibe von außen und zur eigenen endlosen Experimentierfläche. Auch als "digital native" empfindet Greven eine Bruchstelle zwischen analogen und digitalen Bilderwelten. Dieser Übergang ist für sie "fruchtbarer Boden", der Ort, an dem ihre Werke entstehen.

Intime Gesten der Selbstberührung wechseln mit Bildern, die Leerstellen zeigen, die auf Störungen in der Aura hinweisen. Die schöne blanke Oberfläche bekommt Brüche, die tief ins Innere ausstrahlen. Dabei berühren die Porträts wie Spiegel den Erfahrungsschatz des Betrachters. Die Gesichter, häufig wie von innen mit bläulichem Licht illuminiert, haben rot markierte "Löcher", Aussparungen in der Farbschicht oder reliefartige Erhebungen. Handelt es sich um Hautirritationen, Fehler, Krankheiten?

In ihren Siebdrucken, in Serie gehängt, geistern Punkte über die Gesichter. Wer genau hinschaut, erkennt, dass sie willkürlich gesetzt sind. So wirken sie wie Einschusslöcher. Grevens Porträts beschäftigen sich nicht nur mit weiblichen Erfahrungen. Die Entscheidung des Paris, wer von den drei Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite die schönste sei, gerät zur Zitterpartie. Die Unsicherheit des Jünglings bringt das rot markierte Zentrum des Bildes zum Ausdruck.

Im Bild "APL" sitzt eine Person im Schein der Online-Welten, Apple-Zeichen prägen sich ihr auf Kinn und Hals. Kommuniziert wird über den Bildschirm, nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Die Sinnlichkeit des direkten Kontakts ist verloren gegangen. Grevens von Computerlicht erhellte Protagonisten müssen sich in einer Welt zurechtfinden, die den Körper massiv über die Bilderflut manipuliert.

Info: "Nabel" von Vivian Greven im Heidelberger Kunstverein, Hauptstr. 97, bis 22. August.