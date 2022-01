Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Edelebereschengeleebecherchendeckelchen. 15 Mal der Buchstabe E und kein anderer Vokal – und einigermaßen Sinn macht das Wortungetüm auch noch. Für "Scrabble" taugt es allerdings nicht, das Spiel hat nur 11 E als Buchstabenklötzchen. Gefunden hat dieses Wortmonster der Schriftsteller Axel Hacke bei einem seiner Streifzüge durch "Sprachland", wie er bei seinem Auftritt im Heidelberger Karlstorbahnhof am Montagabend erklärte. Dort ist der 65-Jährige viel unterwegs, glücklicherweise auch in Corona-Zeiten und ganz ohne gefährliche Aerosole. So hatte das Publikum zum Auftakt des Kabarett- und Comedyfestivals "Carambolage" 90 Minuten lang viel zu lachen und zu prusten – selbstverständlich hinter Masken.

Beim Gang durch Sprachland ist der Kolumnist stets auf der Suche nach ungewöhnlichen Wortschöpfungen, witzigen Hörfehlern und Merkwürdigkeiten, die das Übersetzungsprogramm produziert. So wird aus "Spaghetti" schon mal ein "Isolierschlauch", weil die Software das italienische Wort automatisch zunächst ins Englische überträgt und Spaghetti bei den Briten eben auch ein solch technisches Teil bezeichnet. Überhaupt schaut sich der Kolumnist gerne Speisekarten an. So entdeckte er den "Tinderfisch" und "Müllers Darmgeheimnis". Ersterer ist noch einigermaßen selbsterklärend, doch Letzterer behält sein Geheimnis für sich. "Man mag es sich auch nicht so genau vorstellen", kommentierte Axel Hacke.

Innere Bilder hingegen entstehen von selbst, wenn Hacke vom "Eichelhecht" berichtet. Diesen Begriff gebar ein Dreijähriger auf die Frage, was das Schönste an einem Waldspaziergang gewesen sei. Axel Hacke fand das so hübsch, dass er 2021 sein neues Buch danach benannte: "Im Bann des Eichelhechts". Der befindet sich in bester tierischer Gesellschaft mit dem "Aschenpudel" und dem "Ochsenschwan". Auch der "Tote Ziehhund" schließt sich da nahtlos an, hat doch ein ahnungsloses Kind die Botschaft des Weihnachtslieds "Tochter Zion" nicht so ganz mitbekommen. "Ich sehe da einen Rottweiler vor einem Fleischwagen", so Hacke. Oder war es doch ein "Toter Zierhund"? Also ein Wackeldackel auf der Hutablage eines Autos? Wer mag das entscheiden. Zumal Hutablagen völlig außer Mode seien, und damit auch die umhäkelte Toilettenpapierrolle, die mit dem Wackeldackel oft als Duo aufgetreten ist.

Seit 1990 schreibt Hacke wöchentlich seine Kolumne im Magazin der "Süddeutschen Zeitung" und gibt den Lesern dabei Einblicke in sein Privatleben und seine Seelenlage. So ist sein Buch "Das kolumnistische Manifest" entstanden, und natürlich kommt Hacke am leidigen Dauerthema Corona nicht vorbei. Was sogar ziemlich komisch sein kann. So berichtet er von einer Lesung, die er 2021 in einem Autokino abhielt. "Da sah ich lauter Autokühler als Publikum, und jede Scheibenwischerbewegung war ein Exzess", erinnert er sich.

Auch Online-Lesungen fand er wenig ersprießlich, denn "der Bildschirm schließt Türen". Ein Live-Auftritt hingegen habe etwas Verbindendes, "weil sich da genau in dem Moment jemand große Mühe gibt – für andere", unterstrich Hacke. Den Kolumnisten interessiert das Lebendige, sei es nun sein Publikum, seien es Sprachveränderungen.

Was also blieb dem umtriebigen Autor im Lockdown vor einem Jahr? Spazierengehen natürlich, "man muss ja mal raus". Die erzwungene Devise hieß auch bei Axel Hacke "Der Weg ist das Ziel", und bei derartigen Gängen zwecks Frischluftzufuhr erfährt ein Wald aus Latschenkiefern natürlich eine ganz neue Bedeutung. Schon weniger spaßig ist eine neue Theaterform, die Hacke vorstellte. Wie der erste Lockdown ja gezeigt habe, schließen Theater als erstes, weil Politiker finden, sie seien eine Infektionsquelle. "Man könnte bei Theatervorstellungen aber alle Reibe- und Zischlaute weglassen und ein aerosolfreies Sprechen einführen, am besten mit dem Rücken zum Publikum. Das kann ja den Text dann stumm mitlesen", schlug Hacke vor.

Abschließend gab er noch eine Kostprobe seines im März erscheinenden neuen Buches "Ein Haus für viele Sommer". Das steht für ihn in Italien, und was er da erlebt hat, ist auf jeden Fall eine Gedankenreise wert. Das Publikum amüsierte sich prächtig und applaudierte begeistert. Fortsetzung folgt – hoffentlich.