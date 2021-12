Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Neunzig Prozent der nach Deutschland exportierten Schuhe oder Handtaschen von Hugo Boss bis Prada stammen von Indiens heiligen Kühen." Das sagte der Asienwissenschaftler Axel Michaels in seinem Vortrag "Kann der Verzicht auf Fleisch das Klima retten? Über Kuhesser und Kuhschützer", den er in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hielt. Die Ausführungen bildeten den Auftakt zu der neuen Veranstaltungsreihe "Academy for Future – Klimakrise: Warum müssen wir jetzt handeln?" Michaels kam zu dem Schluss, dass der Fleischkonsum in Deutschland – 2,5 Bratwürste oder 15 Scheiben Wurst täglich – dringend reduziert werden muss. Er empfahl, "der Kuh tief in die Augen zu sehen", um das Tier als beseeltes Wesen und Mitkreatur des Menschen wiederzuentdecken.

Der Asienexperte blickte nach Indien, wo die Kühe geheiligt werden. Heute aber ist das Rind weltweit in Verruf geraten, ein Klimakiller zu sein. Der Anteil der Landwirtschaft am globalen Treibhauseffekt liegt je nach Staat zwischen 21 und 37 Prozent. Der jährliche Fleischverzehr in Deutschland liegt durchschnittlich zwischen 57 und 84 Kilogramm. In den USA sind es rund 100 pro Person. Die Deutschen verzehren im Jahr 3,4 Millionen Rinder, 34 Millionen Puten, 55 Millionen Schweine – täglich eine Million Tiere. Der jährlich Fleischverzehr in Indien beträgt dagegen 20 Kilo. Die Vegetarier kommen dort auf 30, in Deutschland nur auf sieben Prozent.

Wenn in Indien Kühe geschlachtet werden, dann von Muslimen und anderen Gruppen. So besteht ein starker Kontrast zwischen dem dortigen Verbot der Rindertötung und den Massenschlachtungen in Europa. In Indien wurde die Kuh ab etwa 500 nach Christus zur "Mutter, die alles Leben gibt und alle Götter beherbergt". Ab dem 11. Jahrhundert wurde sie als einendes Sinnbild und politisches Symbol des Hinduismus gesehen.

Dem steht heute ein globales Szenario mit industrieller Überproduktion von Fleisch und Milch, grausamer Tierhaltung, Züchtung von Turbokühen, brutaler Abschlachtung in der Massentierhaltung, vergifteten Gewässern durch Nitrate, einer naturzerstörenden Landwirtschaft und Zoonosen wie das Coronavirus gegenüber. Christian Drosten stellte fest: "Eine wachsende Menschheit mit einem wachsenden Fleischhunger – hier steckt das Risiko für zukünftige Pandemien." Weltweit gibt es 1,3 Milliarden Rinder, in Indien sind es 300 Millionen. Das Land exportiert jährlich 2 Millionen Tonnen Rindfleisch.

Der weltweite Rinderbestand verursacht mehr Treibhausgase als jedes Land der Erde, China nicht miteinbezogen. Der hohe Ausstoß von Methan-Gas entsteht durch Verdauungsprozesse der Tiere oder organische Düngemittel. Dieses Gas ist 30-mal schädlicher als Kohlendioxid und ursächlich für ein Drittel der Erderwärmung. Eine Kuh stößt täglich zwischen 400 und 700 Liter aus.

Nach dem Weltklimarat müsste das Methangas bis 2030 um 40 Prozent reduziert werden, um das Ziel von 1,5 Prozent Erderwärmung zu erreichen. Nun soll der Ausstoß stark gekürzt werden. Und Kühe sollen 82 Prozent weniger Methangas ausstoßen, wenn sie mit Rotalgen gefüttert werden. Dennoch haben sie keine gute Klimabilanz. Vegetarier sind also tatsächlich Klimaschützer – es sei denn, sie haben einen Hund oder eine Katze: Ein Hund kann so viel Kohlendioxid erzeugen wie die Produktion eines Kleinwagens.

Angesichts eines rücksichtslosen Gewinnstrebens und der gierigen, männlich dominierten Kuhesser müsste das Fleisch eigentlich "im Halse stecken bleiben". Axel Michaels: "Wer die Einhaltung der Klimaziele, der Biodiversität, globale Gerechtigkeit und mehr Tierwohl will, der muss sehr viel weniger Fleisch essen." Optionen sind eine Ernährungsumstellung sowie gesetzliche Verbote und höhere Preise: "Insgesamt gesehen, muss das Fleisch wieder zu einem Luxusgut werden."