Von Arndt Krödel

Heidelberg. Als "durchaus ungewöhnliches Sujet", das in Deutschland zum ersten Mal zu sehen ist, so Britta Kaiser-Schuster von der Kulturstiftung der Länder, präsentierte das Völkerkundemuseum Heidelberg jetzt Vertretern der Medien in einer kleinen Auswahl seine Neuerwerbung: Spektakuläre und seltene japanische Kimonos aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Es handelt sich um sogenannte "Propaganda-Kimonos", enthält ihr Dekor doch unübersehbar kriegerische Motive, die auf die imperialistischen Ambitionen des japanischen Kaiserreichs in jener Epoche verweisen. Die traditionellen japanischen Kleidungsstücke dokumentieren zugleich den besonderen Charakter der Modernisierung des fernöstlichen Landes.

Mit der Erwerbung von 52 Kimonos, acht Flachtextilien und einem Musterbuch ist dem Völkerkundemuseum eine bedeutende Erweiterung der eigenen Japan-Sammlung gelungen, die eine der umfangreichsten Bestandsgruppen darstellt. Über diese "seit Jahrzehnten größere Erwerbung" freute sich Museumsdirektorin Margareta Pavaloi, auch, weil sie in ein Jubiläumsjahr fällt: 2019 wird die von Portheim-Stiftung, gegründet von Victor und Leontine Goldschmidt und Trägerin des Museums, 100 Jahre alt. Die Neuerwerbung ist Teil eines Konvoluts von rund 190 Kimonos, die sowohl in den USA als auch in Japan selbst aufbewahrt wurden. Ein Kunsthändler hat diese Sammlung in 20 Jahren zusammengetragen.

Dass die Kimonos nun in das Heidelberger Völkerkundemuseum gelangt sind, ist der Förderung der Kulturstiftung der Länder und dem privaten Engagement von Peter und Karin Koepff zu verdanken, wie Pavaloi hervorhob. Damit konnte eine Zeit-Lücke im Sammlungsbestand geschlossen werden, denn der Einbruch der Moderne und der damit einhergehende Wandel in der Kunst und im Alltag sind in der Japan-Sammlung so gut wie nicht repräsentiert. Neben dem Völkerkundemuseum sind auch das Lindenmuseum in Stuttgart (wie Heidelberg mit 25 Prozent) und das Museum Fünf Kontinente in München (mit 50 Prozent) an der Erwerbung der Kimonos beteiligt.

"So schnell werden die drei Museen nicht noch einmal die Gelegenheit bekommen, so etwas zu zeigen", meinte Britta Kaiser-Schuster von der Kulturstiftung der Länder, einer der wichtigsten Förderer in der Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland, in ihrem Grußwort. Bei den jetzt präsentierten Stücken - sie werden nach den Worten von Museumsleiterin Pavaloi Teil einer zukünftigen größeren Ausstellung sein - handelt es sich um Kimonos für Männer, Frauen und Kinder.

Die zum Teil militaristischen Attribute des Dekors sind bezeichnend: Auf dem seidenen "(O)Miyamairi" für kleine Jungen zum Beispiel, entstanden Mitte der 1930er-Jahre, findet sich eine Darstellung der japanischen kaiserlichen Flotte und sie begleitenden Flugzeuge - als seien es Spielzeuge. Einen deutlichen Hinweis auf die damaligen Achsenmächte Japan, Deutschland und Italien enthält ein anderer Kinderkimono aus dem Jahr 1937/38, auf dem eine Hakenkreuzflagge sowie ein Motiv des Heidelberger Schlosses mit dem gleichen unseligen Symbol zu sehen sind.

Eine wissenschaftliche Beforschung der Neuerwerbung ist vorgesehen, wie sowohl Pavaloi als auch Kaiser-Schuster betonten. Prof. Melanie Trede vom Institut für Kunstgeschichte Ostasiens der Universität Heidelberg lobte die Erwerbung: "Der Ankauf der Kimonos ist ein wirklicher Glücksgriff". Die häufig klischeehafte Japanvorstellung könne durch diese speziellen, ungemein raffiniert hergestellten Kimonos in ein anderes Licht gerückt werden kann. Darüber hinaus sei es notwendig, die auf die drei Häuser verteilte Sammlung der Kimonos zu digitalisieren, damit sie sowohl einer breiten Öffentlichkeit als auch einer akademischen zu unterschiedlichen (Forschungs-) Zwecken zur Verfügung steht.

Ihre Kollegin Prof. Barbara Mittler vom Institut für Sinologie betonte die Bedeutung der Textilien als wichtiges Element der Alltagsgeschichte. Auch die Frage, ob Propaganda Kunst sein kann, tue sich hier auf.