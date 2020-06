Szene mit Victoria Carmen Sonne in der Rolle der Sascha. Foto: Drop-Out Cinema

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Verloren wirkt die junge Frau bei der Ankunft im Flughafen von Bodrum. Während der Busfahrt zum Feriendomizil blickt sie uns an. Als stille Beobachter sind wir Zeugen und Komplizen ihrer scheuen Hilflosigkeit. Sascha (Victoria Carmen Sonne) ist jung und hübsch, naiv und unsicher, abhängig und unterwürfig. Gleich der erste Schlag in ihr Gesicht definiert das Verhältnis von männlicher Dominanz und weiblicher Unterwerfung in einem Klima von Angst und Gewalt, das Isabella Eklöfs beunruhigenden Debütfilm "Holiday – Sonne, Schmerz und Sinnlichkeit" grundiert.

Sascha ist die Freundin eines brutalen Drogenbosses, der mit seinem masochistischen Clan in einer Luxusvilla an der türkischen Riviera residiert und dem süßen Nichtstun unter südlicher Sonne frönt.

"Holiday" beschreibt einen Stillstand, der angefüllt ist mit Vergnügungssucht und sexuellem Begehren, während die kriminellen Machenschaften im Hintergrund nur angedeutet werden. Im Austausch von Macht und Geld ist Sascha das willige Sexobjekt, das sich auf seiner Suche nach Spaß und einem "unkomplizierten" Leben von dem nihilistischen Gewaltmenschen Michael (Lai Yde) widerspruchslos sexuell ausbeuten lässt. "Es ist schön, hier zu sein", sagt Sascha, die zwischen Lust und Verfügbarkeit gefangen ist.

Und Michael, der davon überzeugt ist, dass nur "Ärger die Welt in Schwung hält", gibt ihr unmissverständlich zu verstehen: "Alles geht mit der Zeit vorbei. Dann sind wir einfach tot. Merk‘ dir das." In der von Narzissmus, Konsumdenken und Macht-Beziehungen beseelten Leere, die der Film beschreibt, bedankt sich das Opfer der Züchtigung bei seinen Peinigern mit Geschenken.

Schonungslos inszeniert Isabella Eklöf die Helligkeit und Transparenz von Räumen, die die Figuren in ihrer selbstbezogenen Gefangenschaft ausstellen. Alles ist weiß und doch nicht unschuldig. Alles scheint sichtbar und bleibt doch verborgen. Eklöf dosiert die Gewalt und irritiert die Erwartungen der Zuschauer in entscheidenden Momenten mit rauer Direktheit. Dabei korrespondiert die Statik ihres visuellen Konzepts mit dem Stillstand der Handlung. Kühl und distanziert ist die Beobachterposition der schwedischen Regisseurin.

Als Sascha den holländischen Aussteiger Tomas (Thijs Römer) kennenlernt, der seinen seelenlosen Verkaufsjob gegen ein Boot mit Namen "Felicia" getauscht hat, scheint ein anderes Leben möglich. Doch dann bestätigt Sascha unter dem Druck angestauter Aggressionen die heillos schädliche Ordnung und integriert sich in das System der Gewalt.

