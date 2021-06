Heidelberg. (voe) Nachdichtung ist auch Dichtung, die angemessen gewürdigt werden muss – zum Beispiel mit dem Heidelberger Ginkgo-Biloba-Übersetzerpreis, der seit 2018 an talentierte Brückenbauer der Poesie vergeben wird. In diesem Jahr geht die an Goethes "West-östlichen Divan" und das darin enthaltene Ginkgo-Gedicht erinnernde Auszeichnung an die in Berlin lebende Übersetzerin Heike Flemming. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird ihr am 30. September in der Heidelberger Stadtbücherei überreicht, die Laudatio hält die Frankfurter Literaturkritikerin Beate Tröger.

Mit der vom Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg gestifteten, seit vier Jahren jährlich vergebenen Auszeichnung werden Lyrik-Übersetzerinnen und Übersetzer für ihr Schaffen oder für eine herausragende Einzelübertragung ins Deutsche geehrt. Wie die unabhängige Jury in ihrer Begründung hervorhebt, "hat Heike Flemming mit der im Band ,Berlin Hamlet’ (Suhrkamp) publizierten Übertragung das lyrische Schaffen des ungarischen Dichters und Gelehrten Szilárd Borbély, seine intellektuelle und poetische Intensität, für das deutschsprachige Publikum eindrucksvoll wahrnehmbar gemacht." Den ungemein vielfältigen Registern, die für Borbélys Gedichte charakteristisch seien, habe sich die Übersetzerin mit höchsten Ansprüchen gestellt.

Heike Flemming wurde 1982 geboren, von 2000 bis 2005 studierte sie in Leipzig und Wien Philosophie. Zeitweilig lebte sie in Budapest, seit 2007 ist Berlin ihre Wahlheimat. Dort arbeitet sie als literarische Übersetzerin. 2014 promovierte sie an der Wiener Universität über ungarische Literatur. Sie übersetzt vor allem zeitgenössische ungarische Autoren wie László Krasznahorkai, Péter Esterházy und Szilárd Borbély.

2010 erhielt Heike Flemming zusammen mit László Krasznahorkai den Brücke-Berlin-Preis, 2014 für die Übertragung von Péter Esterházys Roman "Esti" den Förderpreis zum Straelener Übersetzerpreis und 2021 den Hieronymusring des Berufsverbands der Literaturübersetzer und -übersetzerinnen. Der Ginkgo-Biloba-Preis kommt nun dazu.