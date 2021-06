Von Daniel Schottmüller

Doch, einmal haben sie bereits zusammengespielt, erinnern sich die drei Musiker. In Vor-Corona-Zeiten hatte ein Mitglied von Jörg Teicherts und Johannes Stanges Swing-Band kurz vor einem Auftritt absagen müssen. Sein Tipp: "Fragt doch mal den Fadhel, ob er Lust hat." Wirklich? Kann es funktionieren, wenn statt des Kontrabassisten spontan ein Oud-Spieler bei "La vie en rose" in die Saiten greift? Und wie.

Der seit zwei Jahren in Mannheim lebende Tunesier Fadhel Boubaker spielte so inspiriert auf, dass Teichert und Stange darauf brannten, wieder zusammen auf der Bühne zu stehen. Vergangene Woche war es soweit. Von Montag bis Freitag trafen sich die jungen Männer jeden Tag in der Heidelberger Kirchstraße, um mehrere Stunden miteinander zu musizieren. Die Bühne dafür stellte der Verein Kulturfenster, der diesen Austausch zwischen orientalischer und westlicher Musik mit einem Künstlerstipendium fördert.

Schon am ersten Tag wagte das Berufsmusiker-Trio – alle drei sind auch Dozenten der Popakademie Baden-Württemberg – einen wilden Ritt ins Atonale. "Fadhel und ich haben frei improvisiert", erzählt ein strahlender Jörg Teichert. "Ich glaub’, zum Teil hab’ ich da Sachen gespielt, die ich eigentlich gar nicht spielen kann", meint er lachend. Die Männer, die sich bei den Proben auf Deutsch und Englisch austauschen, eint ihre Vielseitigkeit. Von Klassik über Jazz, Rock und Blues bis hin zu Film- und Weltmusik: Teichert, Stange und Boubaker setzen sich keine Grenzen.

So entstand gleich am zweiten Tag ein Stück, dessen arabischer Titel sich mit "Wüstenblume" übersetzen lässt. Bevor sie eine Kostprobe geben, stimmt der aus Dossenheim stammende Teichert eine Saite seiner Fender Telecaster etwas tiefer. Dann setzt er mit einem hypnotischen, von Echos begleiteten Riff ein. Boubaker fügt mit seiner Kurzhalslaute zunächst nur ein paar verträumte Tupfer hinzu. Dann nimmt das Stück an Fahrt auf. Als Johannes Stange mit dem Flügelhorn dazustößt, wird es noch eindringlicher. Die Musiker haben die Augen geschlossen. Es wirkt, als würde die Weite der Wüstenlandschaft, die sie klanglich ausbreiten vor ihrem inneren Auge vorbeiziehen – bis nur noch Teicherts sphärische Gitarre zu hören ist. Leiser und leiser ...

"Am meisten hat mich überrascht, wie intensiv sich das alles anfühlt", beschreibt Stange die ersten gemeinsamen Proben. Teichert stimmt zu. Wo er vor Corona manchmal das Gefühl hatte, von Auftritt zu Auftritt zu hetzen, habe er eine ganz neue Dankbarkeit entwickelt. Alle sehen die Kollaboration als Lernchance. So hört Boubaker zum Beispiel bei den Parts seiner Sitznachbarn ganz genau hin. "Da sind Akkordfolgen dabei, die für Jörg und Johannes ganz normal, für mich aber total ungewohnt sind."

Sie hätten sich vorgenommen, Reibungen bewusst zuzulassen, sagen die Musiker. Aber auch das nächste Stück, dem sie den launigen Titel "Done in a Minute" gegeben haben, geht ins Ohr. Der Geschäftsführer des Kulturfensters Roger Back nickt im Takt der jazzigen Klänge. "Natürlich steht ein möglicher gemeinsamer Auftritt im Raum", sagt er anschließend. Man habe das Stipendium aber absichtlich nicht an Voraussetzungen gekoppelt. Im Moment ist er einfach froh, dass sich die Musiker auf der ausladenden Bühne wohlfühlen. "Das ist ein ganz anderes Gefühl als in einem Kellerproberaum", ergänzt Jörg Teichert.

Der Gitarrist verrät, dass man die Experimente der vergangenen Tage zumindest semi-professionell aufgenommen hat. "Schön wäre schon, wenn wir hier die Grundlagen für ein gemeinsames Programm legen könnten." Die erste ausführliche Zusammenarbeit soll schließlich nicht die letzte bleiben ...