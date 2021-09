Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Der Heidelberger Schriftsteller Hans Thill wird mit dem Basler Lyrikpreis 2021 geehrt. Der Übersetzer, Prosa-Autor und Lyriker legte im Jahr 2020 bereits seinen neunten Gedichtband vor: "Der heisere Anarchimedes" erschien im Leipziger Poetenladen. Die Gedichte dieses Bandes verhandeln ebenso klug wie vergnüglich "mal Banales, mal Hoch-Philosophisches und changieren in unpathetischem Wechsel gänzlich unmathematisch-anarchistisch von einem Gedanken zum nächsten, von einer kulturellen oder geschichtlichen Anleihe, von einer Schelmerei zur nächsten", heißt es in der Begründung.

Dotiert ist die Auszeichnung mit 10.000 Schweizer Franken. Die Preisverleihung soll im Rahmen des 18. Internationalen Lyrikfestivals am 29. Januar in Basel stattfinden. Die Laudatio hält Claudia Gabler.

Hans Thill wurde 1954 in Baden-Baden geboren und lebt seit vielen Jahren als Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber in Heidelberg. Er gehörte zu den Mitbegründern des Wunderhorn-Verlags und ist Leiter des Künstlerhauses Edenkoben sowie der dort angesiedelten Übersetzerwerkstatt "Poesie der Nachbarn", deren Ergebnisse in zahlreichen Wunderhorn-Bänden dokumentiert wurde. 2004 erhielt Thill den renommierten Peter-Huchel-Preis, 2012 hielt er die Poetik-Vorlesung an der Berliner Humboldt-Universität, ein Jahr später folgte die Poetik-Dozentur an der Universität Mainz. Außerdem gehörte der mit der Rechtsanwältin und Verlegerin Angelika Andruchowicz verheiratete Schriftsteller bis 2017 zum Pen-Präsidium.