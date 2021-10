Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Ein Quilt ist eine funktionale Decke, die hübsch genäht ist und vor allem kuschelig warm hält. Das war mal. Heute ist ein Quilt ein Kunstwerk der ganz besonderen Art, wie die Arbeiten der 8. Europäischen Quilt-Triennale zeigen, die jetzt in der Textilsammlung Max Berk in Heidelberg-Ziegelhausen zu sehen sind. Mit Kreativität und Herzblut haben sich die Bewerberinnen an die Arbeit gemacht, und in Corona-Zeiten hatte die fünfköpfige Jury eine besonders schwierige Aufgabe: Aus 159 Einsendungen, die aus 17 Nationen kamen, galt es, die 50 besten auszuwählen.

Also gab es zwischen Deutschland, der Schweiz, Norwegen und Tschechien im März ausführliche Online-Begutachtungen, immerhin konnte die Hälfte der Arbeiten zuvor von drei der fünf Juroren im Original in Augenschein genommen werden. Das Ergebnis ist sehr ansprechend, Kuratorin Dr. Kristine Scherer stellte "eine deutliche Qualitätssteigerung und mehr Tiefgang" im Vergleich zu früheren Triennalen fest.

Besonders erfreulich sei, dass sich viele Quilterinnen aus Osteuropa beteiligt hatten, erstmals waren Werke aus Griechenland, der Slowakei, Polen und Rumänien im Wettbewerb. Ebenfalls auffallend sei, dass rund 40 Prozent der Einsendungen von Künstlerinnen mit (semi)professionellem künstlerischem Hintergrund stammten, so Dr. Scherer. Doch bei Wettbewerben geht es auch um Preise, und die Jury traf folgende Entscheidungen:

> Der Doris Winter-Gedächtnispreis wurde erstmalig geteilt. Je 2500 Euro gingen an die Schweizerinnen Rita Merten und Heidi König. Merten spürt in "Physical Distances" emotional und kreativ den sozialen Befindlichkeiten in Zeiten von Corona nach – mit der Nähmaschine und mit der Hand. Auch Heidi König verarbeitet die Pandemie künstlerisch, ihr Quilt "Kunterbunt" soll "den täglichen Informationen und Gedanken rund um Covid-19 etwas Fröhliches entgegensetzen", wie sie erklärte.

> Der Preis für Innovation im großen Format ging an Dórá Márföldi für "Quicky". Die erst 26 Jahre alte Ungarin stellt die Verbindung zur Jahrhunderte alten Tradition des Quilt-Handwerks her. Dabei zeigen die verwendeten Naturmaterialien sehr bewusst Gebrauchsspuren, aber auch eine gewisse Noblesse.

> Den Preis für talentierte Nachwuchskünstlerinnen erhielt die 31-jährige Paulina Sadrak, Kunstabsolventin aus Lodz. "9x11" heißt ihr Werk, das interessante Farbkombinationen aus Maschinenstickerei mit dem Gesamteindruck eines zerschlissenen Patchworkquilts eindrucksvoll verbindet.

Der Betrachter sollte sich beim Gang durch das Textilmuseum nicht irritieren lassen, moderne Quilts haben viele Gesichter, ihre ganze Bandbreite wird hier deutlich. So besteht die Arbeit "What we cover up with" aus drei am Boden liegenden Wellen aus Plastiksäcken und Plastikmüll. Das politische Signal, das Térezia Krnácová und ihr Dozent Miroslav Broos aus der Slowakei so setzen, ist überdeutlich. Dass Quilterinnen am Puls der Zeit sind, beweist auch die Arbeit "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" der Österreicherin Ursula Bierbaumer-Bohle, die die "Black lives matter"-Bewegung aufgreift. Das Thema Afghanistan berührt die Künstlerin Pascale Goldenberg. Ihr Quilt zeigt Bilder afghanischer Frauen, die ihre Träume von "A Place to live", so der Titel, gezeichnet haben. Auf weißem, recycelten Leinen sind so beeindruckende Bilder entstanden. Wenigstens in der Kunst haben diese Frauen ein Zuhause gefunden.

Info: Die Ausstellung zur 8. Europäischen Quilt-Triennele wird in der Textilsammlung Max Berk, Brahmsstr. 8, in Heidelberg-Ziegelhausen gezeigt bis 16. Januar 2022. Geöffnet ist mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 13 bis 18 Uhr. Es gibt öffentliche Führungen, die nächste am Mittwoch, 13. Oktober, um 17 Uhr. Weitere Termine unter www.museum.heidelberg.de