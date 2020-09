Von Heide Seele

Heidelberg. Schnäppchenpreise sind es nicht, die hier hinzublättern sind. In der gerade eröffneten Schau der Heidelberger Galerie Heller kann man einen Ausflug in die Antike Süd-Ostasiens machen. Ermöglicht wird dies durch die Meisterwerke aus der Sammlung von Dr. Kurt Sandmair. Der Kunstfreund, der 1932 geboren wurde und 2013 starb, hatte den Beruf eines Patentanwalts in München ausgeübt und sich auf verschiedenen Gebieten profiliert. Er verfügte über einen sicheren Geschmack und trug zwischen 1965 und den beginnenden 1980er Jahren eine der bedeutendsten Sammlungen früher ostasiatischer Keramik zusammen. Diese Vita schilderte Dr. Stephan von der Schulenburg vom Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt während der Vernissage in seiner informativen Ansprache.

Es handelt sich bei den Objekten überwiegend um Keramiken, die vor Hunderten von Jahren entstanden sind. Mit entsprechender Ehrfurcht nähert man sich ihnen. Das fast feierliche Gefühl wird dadurch verstärkt, dass die Stücke "atmen" können, da zwischen ihnen viel Freiraum besteht. Marianne Heller, die seit vielen Jahren ihre Galerie am Heidelberger Stadtgarten betreibt, bewies erneut ihr sicheres "Händchen", vor allem hinsichtlich der Auswahl der Künstler. Der Vernissagebesucher lernt jetzt wieder Personen kennen, die bislang hierzulande kaum bekannt waren. Das Interesse war daher sehr groß, und mancher fragte sich, wo sonst in Heidelberg man solche ergiebigen Begegnungen mit der Kunst finden möge. Bei Heller sieht man sich mit einer bisher fremden Welt konfrontiert, und es lohnt sich, sie näher kennenzulernen. Ungemein faszinierend sind die archaischen Formgebungen der Keramiken sowie ihre spezielle Oberflächengestaltung, auf die der Eröffnungsredner ebenso explizit verwies wie auf die Historie der Exponate. So erzählte Stephan von der Schulenburg, dass die frühe Keramik aus Ban Chiang im Nordosten Thailands nahe der Grenze zu Laos über Jahrhunderte hinweg weitgehend unbeachtet blieb. Erst mit dem beginnenden Tourismus kamen die von Bauern entdeckten und manchmal auch willkürlich aus Scherben und Gefäßen kombinierten Keramiken dieser Region in Umlauf.

In den späten 1960er und 70er Jahren begannen dann die thailändischen Archäologen, die oft von westlichen Experten unterstützt wurden, in Ban Chiang mit systematischen Grabungen nach modernen wissenschaftlichen Standards. In der Folgezeit wurden umfangreiche Keramik- und Bronzefunde aus der Zeit vor dem frühen zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung bis rund 200 Jahre nach Christi Geburt zutage gefördert. Ban Chiang entwickelte sich damit ziemlich schnell zu einer der wichtigsten archäologischen Fundstätten Südostasiens. Meistens waren die Keramiken Grabbeigaben, und die archäologischen Fundsituationen bewiesen, dass die einem mehr oder weniger festgelegten Formen- und Dekorkanon folgenden Gefäße zumeist in unmittelbarer Nähe zu den Toten lagen. Diese wurden in Rückenlage nach Nordwesten bestattet. Es kam vor, dass die Gefäße dabei zerschlagen und ihre Scherben über dem Verstorbenen verteilt wurden.

Stephan von der Schulenburg erwähnte noch zahlreiche Details mehr, die dem Zuhörer eine längst in Vergessenheit geratene Welt vor Augen führten. In der neolithischen Phase von ca. 1700 bis 1000 vor Christus finden sich meist schwarze Gefäße, seltener auch solche mit cremefarbenen Scherben, die häufig mit gemaltem Dekor in leuchtendem Ocker versehen wurden. Besonders beliebt waren auch Spiral- und Mäanderformen wie die ebenfalls aus der neolithischen Phase bekannten Zackenmuster.

Info: Die Ausstellung "Earthen Beauty" in der Galerie Heller in Heidelberg, Friedrich-Ebert-Anlage 2, läuft noch bis zum 25. Oktober, geöffnet ist sie dienstags bis freitags jeweils von 11 bis 13 und von 14.30 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 16 Uhr.