Von Volker Oesterreich

Heidelberg. "Die Menschheit weiß nicht mehr, wo ihr der Kopf steht", lautet einer von vielen Schlüsselsätzen in Erich Kästners 1931 erschienenen Gesellschaftssatire "Fabian". Alles ist ins Wanken geraten, Europa strudelt dem Untergang entgegen, beobachtet und kommentiert von Fabian, der im brodelnden Moloch Berlin, diesem "verrückt gewordenen Steinbaukasten", im Sturm der Ereignisse steht: bei der Liebe und in zwielichtigen Laster-Höhlen, als arbeitslos gewordener Werbetexter und bei den politisch-revolutionären Debatten mit seinem Freund Labude.

Eine Zeit der Extreme wie heute, und genau deshalb hat dieser 90 Jahre alte Großstadtroman, der nach dem Willen des Autors eigentlich den menetekelnden Titel "Der Gang vor die Hunde" tragen sollte (und seit der spektakulären Neuedition von 2013 auch wieder trägt), erneut Konjunktur. Das nostalgische Werk ist ein Buch von heute, und die Feuilletons sind voll von Beiträgen über die packende, wenn auch etwas ausufernde Neuverfilmung Dominik Grafs, die kürzlich beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen für viele Diskussionen sorgte.

Auch auf der Bühne ist Kästner ein gefragter Ideenlieferant. Im Sommer holte Frank Castorf die Welt Fabians auf die Bretter des Berliner Ensembles. Nun knüpft die neue Heidelberger Oberspielleiterin Brit Bartkowiak mit einem vielstimmigen Konzert aus Worten und Warnungen, aus Sensationen und Sentimentalitäten, aus Exzessen und Erkenntnissen auf ihre ganz eigene Weise daran an. Sie huldigt der literarischen Vorlage, indem sie den Abend als salopp-ironische Lesung beginnen lässt. Friedrich Witte, der so temperamentvolle wie nachdenkliche Fabian-Darsteller, hockt sich auf die steilen Stufen des Marguerre-Saals und trägt ganz nonchalant ein paar Passagen aus Kästners einzigem Erwachsenenroman vor.

Gleich darauf geht’s satirisch in die Vollen: Marguerre, hießen so nicht irgendwelche kleinen, leckeren Würstchen? In Fabians Großstadtdschungel, der bevölkert ist von traumatisierten Weltkriegsveteranen, politischen Extremisten, arbeitslosen Bettlern, protzigen Kapitalisten und illustren Nachtschattengewächsen mit ganz speziellen erotischen Offerten – in dieser irren, wirren Menschheitsmenagerie folgt alles Schlag auf Schlag in kurzen Episoden an den unterschiedlichsten Handlungsorten. Ob Kaffeehaus, Fabians Bude oder Bordell, alles spielt sich ab in Nikolaus Frinkes Einheitsbühnenbild mit Rundhorizont, einem Sammelsurium von Sofas und einem Glühbirnen-Himmel im Quadrat.

Dieser Himmel darf anfangs auch eine frontale Wand mit vielen Durchblicken sein. Der Rundhorizont eignet sich für träumerisch-intensive Videoprojektionen oder Nahaufnahmen per Live-Kamera; und die Sofas werden auch mal als labyrinthische Zimmerflucht angeordnet. Den Rest ergänzt die Imaginationskraft des Publikums.

Das siebenköpfige Ensemble meistert in den fantasievollen Kostümen Camilla Daemens die schnellen Rollenwechsel vom lüsternen Luder zu Fabians besorgtem Muttchen (Nicole Averkamp), vom desillusionierten Ehemann zum Nazi (Daniel Friedel) oder vom kessen Girl zur Bettlerin (Esra Schreier). Katharina Uhland gibt Fabians kokette Geliebte, macht aber auch als "Aufgetakelte" oder als Kneipenbesucherin gute Figur. Mit zehn kleine Charakterstudien ist der Schauspiel-Routinier Olaf Weißenberg rein quantitativ der Rollenkönig des Abends. Dabei gelingt ihm die kleine Szene, in der eine respektlose Respektsperson ihre schwärende Operationswunde zeigt, am bizarrsten. Die kapitalismuskritischen Gedanken des Fabian-Freunds Labude sprudeln Jonah Morizt Quast nur so über die Lippen. Kästner erwies mit dieser Figur seinem Freund Walter Benjamin seine Reverenz. Zugleich ist der Geisteswissenschaftler, dessen rote Kledage durchaus politisch verstanden werden darf, ein Selbstporträt des Autors.

"Einer für alle, alle für einen" – das Motto aus Alexandre Dumas‘ "Drei Musketieren" gilt auch für diese Produktion, die ganz auf Fabian und dessen Darsteller Friedrich Witte zugeschnitten ist. Nur ihm ist es vergönnt, eine einzige Rolle zu spielen – und die gelingt ihm mit Bravour. Er ist quirlig und schmachtend verliebt, steckt voller Gedanken, redet kritisch, verharrt aber doch in beobachtender Passivität. Zum Rebellen taugt der Moralist nicht. Am Ende wird Fabian ertrinken, zuvor erschießt sich sein Freund Labude aufgrund enttäuschter akademischer Hoffnungen. Nach ihnen die braune Sintflut, lautet die unausgesprochene Warnung des offenen Schlusses.

Das Publikum zollt allen Mitstreitern viel Respekt. Der kräftige Beifall gilt vor allem Friedrich Witte und der Regisseurin Brit Bartkowiak. Doch ein bisschen beklatschen sich die Zuschauer auch selbst, weil es einfach ein Fest ist, solch eine Premiere wieder in voll besetzten Reihen miterleben zu dürfen. Da vergisst man glatt die immer noch notwendigen Einlasskontrollen und die textilen "Maultaschen" zwecks Virenhemmnis.